Número 24 do mundo aos 19 anos, João Fonseca vai perder, no máximo, uma posição neste final de temporada. Isso porque o experiente britânico Cameron Norrie, de 30 anos, segue vivo no ATP 250 de Metz, na França, e é o único que poderá passar o brasileiro na próxima atualização, na segunda-feira (10).

Sétimo favorito, Norrie (27º do mundo e ex-top 8, em 2022) teve muito trabalho, nesta quinta-feira, para derrotar o lucky looser e anfitrião Kyrian Jacquet (156º), de virada, por 4/6, 7/6 (2) e 6/4.



Com esse feito, o britânico está a duas vitórias de ultrapassar João Fonseca no ranking. Em outras palavras, o brasileiro só perderá uma posição se o britânico for campeão no torneio francês.

Nesta sexta-feira (7), às 11h30 (de Brasília), Norrie enfrenta o italiano Lorenzo Sonego (42º) por uma vaga à decisão. No confronto direto, a vantagem é do britânico, que venceu o rival em duas das três primeiras oportunidades. O duelo mais recente foi nas oitavas de final de Hong Kong, neste ano, com triunfo do britânico, por 6/2, 4/6 e 6/1.

Algoz pode ajudar João Fonseca

Curiosamente, o rival do britânico na semifinal foi o primeiro algoz de João Fonseca em Grand Slams, como profissional. Em janeiro deste ano, Sonego eliminou o brasileiro na segunda rodada do Aberto da Austrália, numa batalha de cinco sets. Dois dias antes, o jovem carioca, então com 18 anos, protagonizou a maior vitória da carreira, ao derrotar o russo Andrey Rublev, então número 9 do mundo.

Ano passado, Norrie impôs a João Fonseca (então com 17 anos) sua primeira derrota em Masters 1000: na segunda rodada do saibro de Madri.

Com cinco títulos no currículo, o experiente britânico foi campeão pela última vez em 2023, no Rio Open.

