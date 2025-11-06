menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Secador ligado: britânico que pode ultrapassar João Fonseca avança na França

Cameron Norrie avança à semifinal do ATP 250 de Metz, na França

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/11/2025
16:37
O tenista britânico Cameron Norrie em ação no Masters 1000 de Paris (Reprodução)
O tenista britânico Cameron Norrie em ação no Masters 1000 de Paris (Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Número 24 do mundo aos 19 anos, João Fonseca vai perder, no máximo, uma posição neste final de temporada. Isso porque o experiente britânico Cameron Norrie, de 30 anos, segue vivo no ATP 250 de Metz, na França, e é o único que poderá passar o brasileiro na próxima atualização, na segunda-feira (10).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Análise: João Fonseca chegou com tudo ao circuito em 2025
➡️ Francês que poderia passar João Fonseca perde na estreia
➡️ Qual era o ranking de Guga e Bellucci com a idade de João Fonseca?

Sétimo favorito, Norrie (27º do mundo e ex-top 8, em 2022) teve muito trabalho, nesta quinta-feira, para derrotar o lucky looser e anfitrião Kyrian Jacquet (156º), de virada, por 4/6, 7/6 (2) e 6/4.

Com esse feito, o britânico está a duas vitórias de ultrapassar João Fonseca no ranking. Em outras palavras, o brasileiro só perderá uma posição se o britânico for campeão no torneio francês.

continua após a publicidade

Nesta sexta-feira (7), às 11h30 (de Brasília), Norrie enfrenta o italiano Lorenzo Sonego (42º) por uma vaga à decisão. No confronto direto, a vantagem é do britânico, que venceu o rival em duas das três primeiras oportunidades. O duelo mais recente foi nas oitavas de final de Hong Kong, neste ano, com triunfo do britânico, por 6/2, 4/6 e 6/1.

Algoz pode ajudar João Fonseca

Curiosamente, o rival do britânico na semifinal foi o primeiro algoz de João Fonseca em Grand Slams, como profissional. Em janeiro deste ano, Sonego eliminou o brasileiro na segunda rodada do Aberto da Austrália, numa batalha de cinco sets. Dois dias antes, o jovem carioca, então com 18 anos, protagonizou a maior vitória da carreira, ao derrotar o russo Andrey Rublev, então número 9 do mundo.

continua após a publicidade

Ano passado, Norrie impôs a João Fonseca (então com 17 anos) sua primeira derrota em Masters 1000: na segunda rodada do saibro de Madri.

Com cinco títulos no currículo, o experiente britânico foi campeão pela última vez em 2023, no Rio Open.

Italiano Lorenzo Sonego pode ajudar João Fonseca (Reprodução)
Italiano Lorenzo Sonego pode ajudar João Fonseca (Reprodução)



circulo com pontos dentroTudo sobre

