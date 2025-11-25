Vidente crava resultado de Atlético-MG x Flamengo

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu uma vitória do Rubro-Negro.

A análise do tarólogo apontou que a equipe do Galo irá entrar em campo afetada pela derrota na final da Copa Sul-Americana. O clube mineiro perdeu a decisão para o Lanús, da Argentina, no último sábado (22), através de uma disputa por pênaltis, no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai.

Diante deste cenário, Luiz Filho previu que a equipe de Jorge Sampaoli não irá conseguir encontrar o melhor futebol no confronto contra o Flamengo. Instabilidades devem marcar o desempenho do Atlético-MG.

Por outro lado, o vidente viu que a equipe de Filipe Luís entrará motivada para a partida. O clube carioca pode garantir o título do Campeonato Brasileiro na ocasião, e por isso, deve entrar com força máxima.

Na análise de Luiz Filho, o Flamengo irá dominar as ações em campo, tendo muita criatividade e superioridade diante do adversário. A partida pode ser protagonizada por múltiplos gols.

Flamengo no Brasileirão e Libertadores

Com o fim da 35ª rodada, o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. O clube carioca soma 74 pontos, contra 70 do Palmeiras. Diante do cenário, o Rubro-Negro pode garantir o título do campeonato nesta semana.

Para isto acontecer, a equipe de Filipe Luís precisa de uma vitória sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, e torcer para uma derrota do Palmeiras diante do Grêmio, em Porto Alegre. As duas partidas acontecem nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília).

O técnico Abel Ferreira optou por deixar onze jogadores em São Paulo. Os selecionados foram: Carlos Miguel (goleiro); Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs (zagueiros); Joaquín Piquerez e Khellven (laterais); Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan (meias); Flaco López e Vitor Roque (atacantes).

A escalação do técnico Filipe Luís para a partida entre Atlético-MG e Flamengo segue como incerta. O Rubro-Negro viajou para Belo Horizonte com o elenco completo.

No final de semana, Flamengo e Palmeiras entram em campo para definir o título da Copa Libertadores. A decisão em jogo único acontece no sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.