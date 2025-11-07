Radar Olímpico: João Fonseca brilha no ranking, e Calderano cai em Frankfurt
Tenista número 1 do Brasil iguala o terceiro melhor ranking da história do país
O mês de novembro começou com uma ótima notícia sobre o número 1 do Brasil no tênis, mas com um tropeço do principal mesatenista da história do país. Isso porque João Fonseca, na última segunda-feira, alcançou o melhor ranking da carreira, enquanto Hugo Calderano parou nas oitavas de final do WTT de Frankfurt, na Alemanha.
João Fonseca venceu dois ATP's
Campeão dos ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro, no saibro, e do ATP 500 da Basileia, na quadra rápida, João Fonseca, de 19 anos, encerrou a temporada e perderá, no máximo, uma posição no ranking. Isso se o britânico Cameron Norrie (27º) vencer, neste sábado, o ATP 250 de Metz, na França. Seu rival será um 'velho' conhecido do brasileiro, o americano Learner Tien (38º), que, desde dezembro, perdeu três partidas para o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis. As duas primeiras foram no NextGen Finals, na Arábia Saudita, em dezembro, e a outra, no Masters 1000 de Miami, em março. Por falar na cidade da Flórida, o jovem carioca faz, no dia 8 de dezembro, uma exibição contra o espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, que não conta pontos para o ranking.
Já Hugo Calderano, número 3 do mundo e vivendo a melhor temporada da carreira, aos 29 anos, acabou tropeçando no WTT de Frankfurt. O algoz do principal favorito foi o francês Simon Gauzy, que vinha de cinco derrotas para o brasileiro. Foi a última partida do mesatenista carioca no ano, onde seu destaque foi o título da Copa do Mundo, em abril, um feito inédito para a América do Sul (vídeo abaixo).
