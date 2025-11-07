Hugo Calderano cai nas oitavas do WTT de Frankfurt
Brasileiro fechou a temporada no circuito mundial nesta sexta-feira (7)
O mesatenista Hugo Calderano perdeu a partida de oitavas desta sexta-feira (7), por 3 sets a 1 para o francês Simon Gauzy, número 17 do ranking, que avançou com vitória para as quartas de final no WTT Champions de Frankfurt, na Alemanha. Além de Hugo, Bruna Takahashi também perdeu sua vaga nas quartas na partida contra a egípcia Hana Goda por 3 sets a 2.
Como foi o jogo?
O primeiro set começou acirrado com o placar em 2 a 2, a partir daí, os erros de Hugo Calderano se tornaram destaque negativo da partida. O francês aproveitou os rallys para controlar o jogo e vantagem no placar. Com certa tranquilidade, Simon confirmou a parcial por 11 a 4 em uma sequência de erros do brasileiro somadas a bela leitura de Gauzy.
Na parcial seguinte, assim como na inicial, os rallys distantes e longos impressionavam entre os adversários de muito alto nível. A vantagem foi aberta por Gauzy, mas não demorou para Calderano tirar a diferença do placar. A primeira liderança do brasileiro enfim aconteceu. Apesar disso, acabou sendo anulada por Simon pouco depois ao empatar em 7 a 7. Novos erros de Hugo deram mais uma vitória parcial para o francês, que fechou o set por 11 a 8.
O terceiro set foi dominado por Hugo Calderano, que fez 11 pontos sobre os 6 do francês. O brasileiro conseguiu dominar os longos rallys e mostrou técnica e controle mental para a busca do set. Os erros de Gauzy foram muito bem aproveitados por Calderano, que fez uma boa análise do estado do adversário.
A quarta parcial foi extremamente técnica, mantendo os padrões dos distantes rallys e longos, com muita intensidade por parte de ambos, onde pequenos detalhes poderiam custar caro. O placar se manteve pau a pau, com vantagens de no máximo dois pontos, quando não estavam empatados. E assim foi até o fim do set, até o momento em que Hugo acerta a bola na rede no placar 9 a 10 para o francês e dá o set point e vitória para Simon.
Hugo Calderano no circuito mundial de tênis de mesa
Top-3 do mundo e brasileiro com melhor ranqueamento, Hugo Calderano também venceu o primeiro duelo no WTT Champions de Frankfurt nesta quarta-feira (5). Após uma eliminação surpreendente na estreia do torneio em Montpellier, Calderano enfrentou o coreano Jang Woojin, após o jogo da namorada.
Além do mesa-tenista, Bruna Takahashi estreou com vitória no WTT Champions de Frankfurt, na Alemanha, nesta quarta-feira (5). Em jogo equilibrado, a brasileira venceu a monegasca Xiaoxing Yang por 3 a 2, que garantiu sua classificação para as oitavas de final. A classificação para as quartas não veio pois Bruna também perdeu nesta sexta (7) para a egípcia Hana Goda por 3 sets a 2.
