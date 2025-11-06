Quem é o único sul-americano que vai terminar o ano à frente de João Fonseca?

Se é, com sobras, o melhor do país, João Fonseca (24º do mundo) terminou a temporada como um dos destaques também da América do Sul. Tanto que apenas um tenista do continente vai terminar 2025 à frente do jovem carioca, de 19 anos: o experiente argentino Francisco Cerúndolo (21º), de 27 anos.

Curiosamente, foi contra o 'hermano' que, em fevereiro, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, conquistou seu primeiro ATP. A façanha foi em Buenos Aires, quando o brasileiro, aos 18 anos, se tornou o mais jovem do país a protagonizá-la.

Por outro lado, o triunfo do carioca impôs a Cerúndolo o segundo vice-campeonato no torneio em casa, onde ainda busca a primeira conquista. Em 2021, o algoz do anfitrião foi o compatriota Diego Schwartzman.

A final em Buenos Aires foi a única que o número 1 da Argentina (dono de três ATP's na carreira) disputou em 2025. Ao todo, foram 38 vitórias e 24 derrotas neste ano. O brasileiro, por sua vez, além do título na casa do rival, conquistou, no dia 26 de outubro, o maior troféu da carreira até aqui, no tradicional ATP 500 da Basileia. Apenas em jogos da ATP (tirando os 10 triunfos em 11 duelos de Challengers), o carioca venceu 26 de 42 partidas.

Vice de João Fonseca lidera octeto argentino no top 100

Enquanto João Fonseca é o único brasileiro no top 100 (o segundo melhor do país é Thiago Monteiro, 176º), Cerúndolo é um dos oito argentinos nesse mesmo grupo. O sétimo sétimo melhor do país, inclusive, é o irmão caçula de Francisco, Juan Manuel (86º, de 23 anos).



Além do brasileiro e dos oitos 'hermanos', há apenas mais um sul-americano no top 100, o chileno Alejandro Tabillo (89º).

