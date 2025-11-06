menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Quem é o único sul-americano que vai terminar o ano à frente de João Fonseca?

Argentino Cerúndolo lidera os 10 do continente no top 100

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/11/2025
04:00
João Fonseca em ação no Masters 1000 de Paris (Foto: Corinne Dubreuil)
imagem cameraJoão Fonseca em ação no Masters 1000 de Paris (Foto: Corinne Dubreuil)
  • Mais Notícias

Se é, com sobras, o melhor do país, João Fonseca (24º do mundo) terminou a temporada como um dos destaques também da América do Sul. Tanto que apenas um tenista do continente vai terminar 2025 à frente do jovem carioca, de 19 anos: o experiente argentino Francisco Cerúndolo (21º), de 27 anos.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Análise: João Fonseca chegou com tudo ao circuito em 2025
➡️ Francês que poderia passar João Fonseca perde na estreia
➡️ Qual era o ranking de Guga e Bellucci com a idade de João Fonseca?

Curiosamente, foi contra o 'hermano' que, em fevereiro, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, conquistou seu primeiro ATP. A façanha foi em Buenos Aires, quando o brasileiro, aos 18 anos, se tornou o mais jovem do país a protagonizá-la.

Por outro lado, o triunfo do carioca impôs a Cerúndolo o segundo vice-campeonato no torneio em casa, onde ainda busca a primeira conquista. Em 2021, o algoz do anfitrião foi o compatriota Diego Schwartzman.

A final em Buenos Aires foi a única que o número 1 da Argentina (dono de três ATP's na carreira) disputou em 2025. Ao todo, foram 38 vitórias e 24 derrotas neste ano. O brasileiro, por sua vez, além do título na casa do rival, conquistou, no dia 26 de outubro, o maior troféu da carreira até aqui, no tradicional ATP 500 da Basileia. Apenas em jogos da ATP (tirando os 10 triunfos em 11 duelos de Challengers), o carioca venceu 26 de 42 partidas.

João Fonseca lidera os 10 melhores brasileiros da atualidade (Reprodução)
João Fonseca lidera os 10 melhores brasileiros da atualidade (Reprodução)

Vice de João Fonseca lidera octeto argentino no top 100

Enquanto João Fonseca é o único brasileiro no top 100 (o segundo melhor do país é Thiago Monteiro, 176º), Cerúndolo é um dos oito argentinos nesse mesmo grupo. O sétimo sétimo melhor do país, inclusive, é o irmão caçula de Francisco, Juan Manuel (86º, de 23 anos).

Além do brasileiro e dos oitos 'hermanos', há apenas mais um sul-americano no top 100, o chileno Alejandro Tabillo (89º).

Francisco Cerúndolo lidera o octeto argentino no top 100 (Reprodução)
Francisco Cerúndolo lidera o octeto argentino no top 100 (Reprodução)
João Fonseca e Francisco Cerúndolo antes da decisão de Buenos Aires (foto: IEB+ Argentina Open)
João Fonseca e Francisco Cerúndolo antes da decisão de Buenos Aires (foto: IEB+ Argentina Open)

