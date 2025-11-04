Torneio em São Paulo reúne ex-campeão de Roland Garros e ex-campeão olímpico

Campeão de Roland Garros em 2004, numa virada épica na final contra o compatriota e favorito Guillermo Coria, quando salvou dois match-points, o argentino Gastón Gaudio é uma das estrelas da Legends Tennis Cup. A primeira edição do evento acontece de 14 a 16 de novembro no Clube Hebraica, em São Paulo.

Na história de Roland Garros, além de Gaudio, apenas outros cinco campeões saíram de uma desvantagem de dois sets a zero na final: Bjorn Borg (em 1974), Ivan Lendl (1984), André Agassi (1999), Novak Djokovic (2021) e Carlos Alcaraz (2025).

Desde a histórica conquista do argentino, há 21 anos, no saibro parisiense (vídeo abaixo), apenas mais um sul-americano triunfou em Grand Slams: seu compatriota Juan Martin del Potro, no US Open de 2009.

Campeão olímpico de simples e duplas em Atenas, em 2004, o chileno Nicolas Massú (atual capitão do país na Copa Davis) é outro confirmado no evento. Aliás, o sexto e último título do ex-tenista chileno foi no Brasil Open de 2006, na Costa do Sauípe, na Bahia.

Vice-campeão de Wimbledon em 2002, número 3 do mundo em 2006 (seu melhor ranking) e dono de 11 títulos como profisisonal, o argentino David Nalbandian é outra estrela confirmada no evento no Hebraica. Em 2013, no Ibirapuera, em sua última final na carreira, o 'hermano' foi derrotado pelo espanhol Rafael Nadal na final do Brasil Open.

Campeão do Rio Open de 2016 também confirmado

Dono de três Grand Slams nas duplas masculinas, o mineiro Bruno Soares é o anfitrião do evento, que também conta com o equatoriano Nicolás Lapentti (ex-número 6) e o uruguaio Pablo Cuevas (ex-número 19, tricampeão do Brasil Open e campeão do Rio Open de 2016, maior título de sua carreira). No ano seguinte, o tenista do Uruguai triunfou nas duplas no Jockey Club, na Lagoa, ao lado do espanhol Pablo Carreno Busta.

Em 2016, no Rio Open, Pablo Cuevas conquistou o maior título da carreira (Foto: João Pires/Fotojump)

No dia 14, às 14h30, o torneio começa com os tenistas divididos em chaves. No Grupo A, estão Cuevas, Lapentti e Gaudio, enquanto no Grupo B aparecem ficam Soares, Nalbadian e Massú. Os jogos serão realizados em set único, fechado em até 6 games, com tie break tradicional.

No segundo dia, acontecem as duas semifinais da competição, a partir das 14h. Por fim, no domingo, as ativações serão abertas às 14h, com o encerramento às 18h, e a grande final da competição sendo realizada às 16h. Nas semis e final, a regra muda para melhor de 3 sets tradicionais, com Super Tie Break no caso de 1-1, e sem vantagem no 40-40.

- Vai ser incrível reunir tantas lendas do tênis sul-americano aqui em São Paulo. A Legends Tennis Cup é mais do que um torneio, é uma celebração do esporte, da amizade e das histórias que construímos nas quadras. Tenho certeza de que o público vai viver momentos inesquecíveis -, disse Bruno Soares.

Idealizador do evento, Diego Benech acrescentou:

- A Legends Tennis Cup nasce com o propósito de celebrar a essência do tênis sul-americano e mundial, e aproximar o público e fãs de atletas que admiramos e marcaram gerações no esporte -

- É um torneio que combina competitividade, emoção, nostalgia e surpresas, trazendo para São Paulo nomes que construíram a história do esporte. Queremos que todos vivam de perto essa experiência e momentos para sempre, e que o evento se consolide no calendário esportivo da cidade.