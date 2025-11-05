Ex-top 75, brasileiro prevê o auge de João Fonseca

Ex-número 74 do mundo, nas simples, e ex-50º nas duplas, João Soares está nesta semana em Porto Alegre, onde disputa a Copa Yone Borba Dias, um dos principais eventos do circuito master internacional. Paulista de Limeira, o ex-tenista, de 74 anos, exaltou João Fonseca.

Para Soares, o número 1 do Brasil e atual 24º, de 19 anos, tem condições de se tornar o melhor do mundo nos próximos anos:

- Acho que ele vai chegar, é diferenciado. Já tinha visto ele jogar no Rio de Janeiro. O João ká tinha uma pancada diferente dos outros. Ganhou Buenos Aires (neste ano), não jogou tão bem no Rio, mas 2025 foi o ano de ouro dele - destacou o ex-número 74 do mundo, ranking alcançado em agosto de 1982.

João Fonseca, além do título na capital argentina, no saibro, em fevereiro, conquistou, há 10 dias, o ATP 500 da Basileia, seu maior torneio até aqui.

Ao longo da carreira, João Soares emplacou, entre outras, vitórias sobre os suecos Stefan Edberg e Mats Wilander, ex-líderes do ranking mundial, e o equatoriano Andres Gomez, então 10º do mundo. Com tanta bagagem, João Soares vê evolução na carreira do pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis:

Evolução física de João Fonseca

- Ele melhorou muito a parte física , ficou mais rápido, está errando menos. Ele tem os golpes para decidir jogos. Tem 19 anos, não é ? O físico dele ainda vai ficar muito bom - acredita Soares.



O ex-74º do mundo prevê quando será o ápice da carreira do tenista carioca:



- Pra gente o nosso auge é sempre depois dos 25, 26 anos, mas o Fonseca com 22 ou 23 será o auge dele. Acho que sim pode chegar ao número 1, o objetivo dele é esse - destaca.

Na terça-feira, João Soares venceu uma batalha de 3 horas e garantiu vaga às semifinais da Copa Yone Borba Dias. O triunfo foi o número oito do mundo e ex-líder do ranking na categoria 70 anos, o francês Serge Gresy, por 3/6, 6/4 e 7/5.

- Eu sabia que seria muito difícil e se o jogo demorasse seria pior pra mim. Entrei muito ansioso, pensando em muita coisa, meu nome sendo divulgado na imprensa, que o cara foi número 1, que ele não iria cansar. Me perdi no início, mas no segundo set comecei a bater melhor a direita, a agredir, fiz 5 a 2 e achei que iria fechar, mas o cara voltou com tudo e começou a agonia. Fechei 6/4. No terceiro estava morto, pernas pesadas, mas quebrei ali no 6/ 5 - disse João.

A competição na capital gaúcha reúne mais de 200 atletas de 10 países.