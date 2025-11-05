Derrota de italiano beneficia João Fonseca no ranking; entenda

Mesmo após ter encerrado a incrível temporada, onde conquistou seus dois primeiros ATPS (em Buenos Aires e Basileia), João Fonseca segue colhendo boas notícias. Dois dias depois de alcançar o melhor ranking da carreira (24º, o terceiro mais alto de um brasileiro, na história), o carioca, de 19 anos, viu um de seus rivais diretos perderem. Nesta quarta-feira, o italiano Luciano Darderi (26º), que poderia passar o número 1 do Brasil na próxima atualização do ranking, acabou eliminado nas oitavas de final do ATP 250 de Atenas, na Grécia: 4/6, 6/2 e 6/3 para o sérvio Miomir Kecmanovic.

O tenista da Itália passaria o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, caso vencesse mais duas partidas no torneio grego. Na terça-feira, o francês Arthur Rinderknech, outro rival direto do brasileiro no ranking, acabou caindo nas oitavas de final do ATP 250 de Metz.

Também no torneio francês desta semana, o britânico Cameron Norrie (27º) não pode chegar à decisão para seguir atrás do jovem carioca. Nesta quinta-feira (6), o tenista da Grã-Bretanha enfrenta o lucky looser e anfitrião Kyrian Jacquet (156º), pelas quartas de final. Ano passado, no saibro de Madri, Norrie impôs ao brasileiro sua primeira derrota em Masters 1000.

Outro que poderia, em Metz, passar João Fonseca era o anfitrião Corentin Moutet (31º), que acabou derrotado na estreia, pelo australiano Aleksandar Vukic (87º), por 3/6, 7/6 e 7/6.

Americano também ameaça João Fonseca

O americano Brandon Nakashima (33º e quarto cabeça de chave), que joga, nesta quarta, as oitavas de final em Atenas, é outro que ameaça o número 1 do Brasil no ranking. Mas ele só passará João Fonseca caso seja campeão, o que aconteceu apenas uma vez na carreira (em San Diego, em 2022). O adversário desta quarta é o compatriota Marcos Giron (72º).