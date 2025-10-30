Vídeo: João Fonseca lamenta erros em game decisivo na derrota em Paris

Dez anos mais novo que Karen Khachanov, João Fonseca por pouco não conquistou uma virada que parecia improvável após um primeiro set bem abaixo. Em entrevista à ESPN, após a derrota por 2 sets a 1 (6/1, 3/6 e 6/3) para o russo, de 29 anos e 14º do mundo, o brasileiro, como sempre, fez uma análise realista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Lance a lance, confira como foi a segunda rodada de João Fonseca em Paris

➡️ Exclusivo: Fã de João Fonseca, Cicarelli fala de sua paixão pelos esportes

- Acho que essa é a mentalidade que tem que ser com qualquer jogador. Para entrar nesse nível você tem que fazer mudanças durante o jogo. No primeiro set ele começou muito bem, alguns errinhos no início deixaram ele mais confiante no jogo, acabei falhando um pouco mais. Ele estava bem superior a mim, mais sólido, entrando melhor nos pontos, não estava conseguindo fazê-lo sentir um pouco minhas bolas - reconheceu o 28º do mundo.

continua após a publicidade

Na segunda parcial, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira voltou bem melhor.

➡️ João Fonseca busca a sexta vitória sobre top 20. Relembre as outras

➡️ Estrela do tênis reage sobre título de João Fonseca: 'Para valer'

- Consegui impor um pouco de ritmo e um break logo no início, que me deixou confiante. No terceiro, estava me sentindo bem, e ele sacando bem, não me dando brechas. Até que saquei mal no 3/4, fiz duas duplas-faltas, errei quatro primeiros saques. São detalhes que, nesse nível, não podemos errar. É seguir trabalhando, estamos bem, me sentindo bem, para o final dessa gira continuou o 28º do mundo, que iniciou a temporada fora do top 100.

João Fonseca segue para Atenas

Campeão do ATP 500 da Basileia, domingo, o carioca, de 19 anos, derrotou, na terça-feira, o canadense Denis Shapovalov,14º, o mesmo que ele eliminou nas quartas de final na Suíça. Na segunda-feira, começa o ATP 250 de Atenas, na Grécia, o último torneio de João Fonseca no ano:

continua após a publicidade

- Vão vir pequenas lesões, semanas em que você não está bem e outras que está muito bem. Semana após semana vai se construindo o jogador, sempre disse o que mais diferencia o top 10 do top 50 é a consistência de semanas. Estou tentando construir isso, não fazer uma semana boa e outra média. É o trabalho de qualquer atleta. É meu primeiro ano meu, a gente tem priorizado minha mentalidade, o físico, quais semanas são importantes. Eu e meu time nunca pensamos em ranking, apenas construindo um trabalho duro todos os dias, os resultados vão vir, e o ranking vai subir. É assim que a nossa mentalidade funciona.