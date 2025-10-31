João Fonseca, aos 19 anos, vem conquistando feitos inimagináveis para o tênis brasileiro em 2025. E, na próxima segunda-feira (3), o número 1 do país vai subir mais quatro posições no ranking mundial, assumindo o 24º lugar. Para se ter uma ideia desse feito, é a melhor posição que a lenda Thomaz Koch alcançou ao longo da carreira (em dezembro de 1974).

Nesta semana, logo após o título de João Fonseca no ATP 500 da Basileia, na Suíça, Thomaz Koch, de 80 anos, disse, ao Lance!, sobre a importância de mais esse feito do jovem carioca. Confira abaixo:

Há duas semanas, em outra exclusiva ao Lance!, o guru do tênis brasileiro pediu paciência com João Fonseca:



- Acho que ele está muito bem encaminhado e eu acho que é importante a gente deixar ele um pouco mais à vontade, não botar pressão em cima dele - explica Koch.





Na história do tênis nacional masculino, apenas outros dois atletas foram além desse próximo ranking do carioca: Gustavo Kuerten (1º) e Thomaz Bellucci (21º).



A confirmação dessa nova posição de João Fonseca veio nesta sexta-feira, com a derrota de Valentin Vacherot (40º, de Mônaco), nas quartas de final do Masters 1000 de Paris, para o canadense Felix Auger-Aliassime, por duplo 6/2. Se chegasse à semifinal nesta semana, o campeão de Xangai, no início do mês, ultrapasssaria o carioca no ranking.

João Fonseca parou na segunda rodada de Paris

O pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, chegou à segunda rodada do torneio na capital francesa, perdendo, em três sets, para o russo Karen Khachanov (14º do mundo). Devido a uma lombalgia, o número 1 do Brasil desistiu de participar do ATP 250 de Atenas, na Grécia, que começa na segunda-feira (3). Com isso, ele encerrou a temporada. Mas, no dia 8 de dezembro, joga uma partida-exibição contra o espanhol Carlos Alcaraz em Miami.

Top-10 brasileiros no ranking ATP

1 - Gustavo Kuerten (1º)

2 - Thomaz Bellucci (21º)

3 - Thomaz Koch (24º)

4 - Fernando Meligeni (25º)

5- João Fonseca (28º)

6 - Luiz Mattar (29º)

7 - Marcos Hocevar (30º)

8 - Jaime Oncins (34º)

9 - Carlos Kirmayr (36º)

10 - Flávio Saretta (44º)