Vídeos: Relembre cinco momentos emocionantes de João Fonseca em 2025

Além das 26 vitórias em 42 jogos de ATP, com destaque para os títulos na Basileia e em Buenos Aires, João Fonseca ainda venceu, em 2025, 10 de 11 partidas em Challengers. Aos 19 anos e dois meses, a primeira temporada 'completa' do tenista carioca (que não jogou dois Masters 1000, em Monte Carlo e Xangai) foi recheada de momentos emocionantes.

A MAIOR VITÓRIA

E uma das passagens mais marcantes do pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, na temporada, aconteceu em janeiro, logo após furar o qualifying (vencendo três partidas) no Aberto da Austrália. A missão era, teoricamente, das mais difíceis: estrear, como profissional, em um Grand Slam, contra um top 10. Na prática, porém, o número 1 do Brasil não deu chances ao russo Andrey Rublev, então nono do mundo, e ganhou por 3 sets a 0 (7/6, 6/3 e 7/6), com direito a dois tiebreaks. Até hoje, é o maior triunfo da carreira do filho famoso do casal Roberta e Christiano Fonseca. Desde o início do ranking da ATP (em 1973), ele se tornou o mais jovem a ganhar de um top 10 no Aberto da Austrália.

O TRIUNFO MAIS DRAMÁTICO

No mês seguinte, em Buenos Aires, na campanha rumo ao primeiro título de ATP, João Fonseca teve que salvar nada menos que dois match-points na vitória sobre o anfitrião Mariano Navone (por 3/6, 6/4 e 7/5).

O PRIMEIRO ATP

Três dias depois a batalha contra Navone, que o derrotara nas quartas de final do Rio Open de 2024, o carioca se tornaria, aos 18 anos, o mais jovem da história do país a conquistar um troféu desse nível.

ESCRITA DE 15 ANOS

Em Grand Slams, depois da vitória sobre Rublev na Austrália, João Fonseca foi subindo de ranking, ao ponto de não precisar mais jogar qualifyings nos torneios seguintes. E chegou à terceira rodada em Roland Garros e em Wimbledon. Nesse último, em Londres, o carioca quebrou uma escrita de 15 anos sem um brasileiro nessa fase. O último havia sido Thomaz Bellucci, em 2010. E desde o ano seguinte que um tenista tão jovem não avançava na grama britânica.

O SEGUNDO ATP DE JOÃO FONSECA

No dia 26 de outubro, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, se tornou o mais jovem desde 1987 a vencer o tradicional ATP 500 da Basileia, na Suíça. Foi, também, o maior título do tênis brasileiro desde agosto de 2001, quando Guga Kuerten triunfou no Masters 1000 de Cincinnati.