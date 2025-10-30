Lesão faz João Fonseca encerrar temporada antecipadamente

João Fonseca, tenista brasileiro de 19 anos e atual 28º no ranking mundial, desistiu do ATP 250 de Atenas devido a uma lombalgia. A competição, que começa em 3 de novembro na capital grega, seria a última do calendário oficial do tênis masculino em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Em nota, a assessoria de imprensa do atleta confirmou que o problema nas costas que João protagonizou durante partida do Masters 1000 de Paris motivou a decisão de não participar do torneio. Com esta desistência, Fonseca encerra sua temporada 2025, considerada a melhor de sua carreira até o momento.

O tenista alcançou em jogos de ATP 27 vitórias e 17 derrotas. Além desses números, o brasileiro realizou 10 vitórias em 11 jogos de Challengers, com dois títulos desse nível (Canberra e Phoenix).

continua após a publicidade

Vale lembrar que João Fonseca iniciou sua temporada como o 113º do mundo e está terminando no top 30, que pode mudar para top 25 nos próximos dias. E além disso, o jogador acabou de vencer o ATP 500 na Brasiléia no último domingo (26) e dois dias depois embarcou no Masters 1000 de Paris, perdendo na segunda rodada para o russo Karen Khachanov (14º).

Grandes conquistas de João na temporada

João conquistou seu primeiro ATP em Buenos Aires

João Fonseca derrotou Francisco Cerúndolo por 2 sets a 0 (6/4 e 7/6(1) e conquistou seu primeiro título de ATP em Buenos Aires. Com uma atuação segura e dominante, o brasileiro superou o número 1 da Argentina e confirmou sua superioridade técnica ao longo da final. Com o triunfo, Fonseca entra para a história como o 15º tenista brasileiro a vencer um torneio do circuito ATP.

continua após a publicidade

ATP da Brasiléia

No ultimo domingo (26), o brasileiro venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (15º) em um jogo eletrizante, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4). O título na competição suiça é o mais importante da carreira de João até o momento. Ele já tem 3 Challengers e um ATP 250 no currículo. A competição na Basileia é de um nível ainda maior, por ser um ATP 500.

João também entra para o hall de campeões mais jovens do torneio e, por muito pouco não foi o primeiro da lista. O brasileiro tem 19 anos, 2 meses e 5 dias. Em 1989, Jim Courier venceu na Suiça com 19 anos, 1 mês e 21 dias.

Com autoridade, João Fonseca vence Fokina e é campeão do ATP da Basileia. (Foto: Reprodução)

Brasileiros antecipando o descanso

Fonseca não é o único brasileiro a finalizar sua participação no circuito nesta semana. Thiago Monteiro também encerrou sua temporada, conforme indicam as últimas atualizações do calendário tenístico.

As modificações na lista de participantes do torneio grego incluíram também o australiano Adam Walton, que garantiu seu lugar através do sistema de exceção especial para tenistas com boas campanhas no torneio de Paris.

O torneio de Atenas marca o retorno do circuito profissional à capital grega após mais de duas décadas de ausência. Com a saída do brasileiro, o chileno Alejandro Tabilo assumiu sua vaga na chave principal da competição.

A organização do evento continua divulgando atualizações sobre a chave do torneio após a saída do tenista brasileiro e outros ajustes na lista de participantes. Não foram divulgadas informações sobre o tratamento que Fonseca realizará para sua lombalgia ou previsões sobre seu retorno às quadras para a temporada 2026.

Apesar da pausa, no dia 8 de dezembro, Fonseca fará parte de um amistoso em Miami com o Carlos Alcaraz, espanhol e líder do ranking. Será a primeira vez que os tenistas vão se enfrentar.