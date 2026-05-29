João Fonseca, aos 19 anos, parecia um veterano em quadra nesta sexta-feira, na Philippe Chatrier, a mais importante de Roland Garros. Mesmo jogando pela primeira vez no maior palco do Grand Slam francês, protagonizou feitos incríveis ao derrotar ninguém menos do que Novak Djokovic (4º do ranking), por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5, em 4h53m.

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➡️ Análise: João Fonseca busca, contra Djokovic, subir de patamar

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Vale lembrar que o número 1 do Brasil volta ao batente no domingo, para enfrentar o vencedor do jogo entre o americano Tommy Paul (21º) e o norueguês Casper Ruud (16º).

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Abaixo, uma lista dos feitos que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Rio de Janeiro, protagonizou nesta sexta-feira:

João Fonseca e a pior derrota de Djokovic em Paris desde 2009

Primeiro adolescente a derrotar o ex-número 1 do mundo em 461 partidas de Grand Slams (tem 404 vitórias). Primeira vez desde 2009 que o tricampeão sérvio (vencedor em 2016, 2021 e 2023) perde na terceira rodada em Paris (sua segunda pior campanha na história do torneio). Segundo adolescente a vencer, na Era Aberta (desde 1968), a conquistar duas viradas saindo de 0/2 em sets, em Slams. Ao lado do francês Moise Kouame, forma a primeira dupla de adolescentes a derrotar um campeão de Grand Slam, na mesma edição de Roland Garros, pela primeira vez desde 1991.

Feitos da virada de João Fonseca sobre Djokovic em Roland Garros (Reprodução)

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Alcança as oitavas de final de um Grand Slam pela primeira vez na carreira, aos 19 anos.

Foi a segunda vitória do número 1 do Brasil e 30 do mundo em oito jogos contra um top 10. E a maior da carreira .

. O primeiro triunfo de João Fonseca sobre um dos 10 melhores do ranking foi contra o russo Andrey Rublev (9º), em sua estreia em Grand Slams, em janeiro de 2025, no Australian Open.