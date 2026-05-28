Qual era o tamanho de Djokovic com a idade de João Fonseca?

Aos 19 anos e nove meses, João Fonseca, 30º do mundo, vem quebrando marcas nesta edição de Roland Garros. Entre outras, o brasileiro se tornou, na quarta-feira, apenas o terceiro adolescente neste século a virar uma partida no torneio parisiense após estar perdendo por dois sets a 0. Antes dele, apenas o suíço Roger Federer, em 2001, e o australiano Thanasi Kokkinakis (2015) haviam protagonizado tamanha virada. Pois, nesta sexta, às 10h30 (de Brasília), o jovem carioca tem o maior desafio da carreira: derrotar o sérvio Novak Djokovic, ex-número 1 do mundo e atual quarto, de 39 anos, na terceira rodada, dono de vários recordes no tênis.

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A emoção de João Fonseca com a vitória na segunda rodada em Roland Garros (Foto: Loic Wacziak / FFT)

Com a idade do brasileiro, ou seja, em fevereiro de 2007, em Grand Slams, Nole, então 14º do mundo, somava nove participações em torneios nesse nível (17 vitórias), com destaque para as quartas de final em Paris na temporada anterior. O sérvio também já atingira as oitavas de final em Wimbledon (2006) e no Australian Open de 2007, terceira rodada no US Open (2005 e 2006). Seus únicos tropeços até ali, em estreias em competições desse patamar, foram, curiosamente, no torneio em que ele mais colecionaria títulos anos depois (10, até agora): em Melbourne (em 2005 e 2006).

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Gráfico mostra números de Djokovic e João Fonseca aos 19 anos e 9 meses (Reprodução)

E João, em Slams, até aqui? Tem como melhor campanha a atual na capital francesa, terceira rodada, repetindo o feito do ano passado em Paris e de Wimbledon, também em 2025.

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O sérvio Novak Djokovic comemora a vitória sobre o francês Valentin Royer na segunda rodada de Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

A temporada de 2005, aliás, um ano antes de João Fonseca nascer, também marcou a estreia de Djokovic em Masters 1000. E, com a idade do brasileiro, o sérvio tinha como melhor resultado até ali as quartas de final em Madri (na época disputado em quadras rápidas), na temporada anterior. Resumo: sete vitórias e nove derrotas.

E João, em torneios desse nível? Por ora, 15 triunfos em 28 partidas, com destaque para as quartas de Monte Carlo, mês passado, no saibro.

Primeira final de Djokovic em Masters pouco antes dos 20 anos

Em março de 2007, aos 19 anos e 10 meses, o sérvio alcançou a primeira final desse nível, perdendo para o espanhol Rafael Nadal o título em Indian Wells, mas entrando no top 10 pela primeira vez na carreira. No mesmo mês, ganhou do argentino Guillermo Cañas e triunfou em Miami pela primeira vez (hoje é recordista, com seis troféus, ao lado do americano Andre Agassi). Com o título, o sérvio pulou da 10ª para a sétima colocação.

E quantos títulos tinha o gigante sérvio aos 19 anos e 9 meses? Três ATP's 250: Em Amersfoort (saibro, aos 19 anos, primeiro da carreira), Metz (na quadra rápida, ambos em 2006) e Adelaide, no ano seguinte, no piso duro). O primeiro troféu do sérvio foi conquistado na final diante do chileno Nicolas Massu (vídeo abaixo):

Já o brasileiro tem um 250, em Buenos Aires, no saibro, em fevereiro, aos 18 anos, e o 500 da Basileia, na rápida, ambos na temporada passada.