Djokovic elogia João Fonseca após derrota em Roland Garros: 'Mereceu a vitória'

Na partida da terceira rodada de Roland Garros, nesta sexta-feira (29), João Fonseca venceu Novak Djokovic de virada por 3 sets a 2 e conquistou um dos maiores resultados da carreira. Após a partida, Djokovic elogiou o desempenho do jovem brasileiro e afirmou que Fonseca mereceu a vitória diante da atuação apresentada em quadra:

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— Mereceu a vitória. Parabenizei ele e disse que tinha que estar orgulhoso. As pessoas falam muito sobre o João e hoje ele provou que estão certos — declarou o sérvio.

➡️João Fonseca sobe no ranking após virada em Djokovic

A emoção de João Fonseca com a vitória de virada sobre o croata Dino Prizmic em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Como foi o jogo?

João Fonseca venceu Novak Djokovic em uma batalha que durou 4 horas e 53 minutos, o jogo mais longo disputado pelo sérvio em Roland Garros. João venceu de virada por 3 sets a 2 (parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5).

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Djokovic começou a partida impondo seu ritmo e venceu os dois primeiros sets por 6/4, ficando muito perto da classificação. No entanto, João Fonseca mostrou maturidade e poder de reação para mudar o cenário do confronto.

O brasileiro cresceu no terceiro set, venceu por 6/3 e ganhou confiança para equilibrar as ações. No quarto set, manteve a intensidade e conseguiu fechar em 7/5, levando a decisão para a parcial decisiva.

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No quinto set, João sustentou o alto nível técnico e emocional diante de um dos maiores jogadores da história do tênis. Em mais um equilibrado 7/5, confirmou a virada épica e garantiu vaga nas oitavas de final de Roland Garros.

➡️ Qual era o tamanho de Djokovic com a idade de João Fonseca?

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