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Rizek reage à vitória de João Fonseca sobre Djokovic: 'Só começando'

Brasileiro teve feito histórico nesta sexta-feira

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/05/2026
18:07
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André Rizek
imagem cameraRizek enaltece feito de João Fonseca (Foto: Reprodução/ge)
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O brasileiro João Fonseca venceu o sérvio Novak Djokovic por 3 sets a 2, nesta sexta-feira (29), pela 3ª fase de Roland Garros. Diante do feito, o jornalista André Rizek festejou a vitória do jovem tenista, que tem apenas 19 anos.

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➡️ Europeus reagem à atuação de João Fonseca contra Djokovic: 'Maestria'

Por meio de uma publicação nas redes sociais, o atual comentarista dos canais Sportv, enalteceu a qualidade da partida. Em quadra, Djokovic chegou a abrir dois sets a zero, mas viu João Fonseca aumentar o nível e virar a partida, que alcançou a marca de 4 horas e 52 minutos.

— O grande jogo da carreira do João. E o melhor de tudo é que a carreira dele está só começando... QUE JOGAÇO, João! — publicou André Rizek.

➡️ Atitude de Djokovic em derrota para João Fonseca viraliza: 'Sem necessidade'

A emoção de João Fonseca com a vitória sobre Djokovic em Roland Garros
A emoção de João Fonseca com a vitória sobre Djokovic em Roland Garros (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

Como foi João Fonseca x Djokovic?

João Fonseca, de 19 anos e 30º do mundo, realizou um sonho nesta sexta-feira: derrubou o tricampeão Novak Djokovic, de 39, na terceira rodada de Roland Garros. Foi uma virada épica, sua maior vitória na carreira: 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5.

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5º set: 7/5

    1.
  1. Com mais um ace, João Fonseca faz história e avança em Paris.
    2. 2.
  2. O brasileiro, com um ace, salva um break.
    3. 3.
  3. Com mais uma curta espetacular, João quebra e vai sacar para o jogo.
    4. 4.
  4. Número 4 do mundo salva os dois primeiros breaks.
    5. 5.
  5. João acerta outra curta e tem três breaks.
    6. 6.
  6. Com uma contra-curta sensacional, brasileiro tem vantagem no saque do sérvio (0/30).
    7. 7.
  7. Com um ace, o brasileiro fecha o game (5/5).
    8. 8.
  8. Djokovic faz um winner de backhand e confirma: 5/4.
    9. 9.
  9. João confirma: 4/4.
    10. 10.
  10. Sem dificuldades, o 30º do mundo abre 40/0.
    11. 11.
  11. O tricampeão consegue uma passada e confirma (4/3).
    12. 12.
  12. João vence um rally espetacular e empata o game.
    13. 13.
  13. Sérvio saca em 40/30.
    14. 14.
  14. Djokovic faz 30/30.
    15. 15.
  15. Brasileiro pressiona e adversário saca em 0/30.
    16. 16.
  16. João levanta a torcida novamente ao confirmar o saque.
    17. 17.
  17. Brasileiro ganha outro rally e devolve a quebra.
    18. 18.
  18. João pressiona, e sérvio vai sacar em 15/40.
    19. 19.
  19. Djokovic, com um voleio preciso, conquista a quebra e vai sacar em 3/1.
    20. 20.
  20. Brasileiro manda uma direita para fora, e rival confirma.
    21. 21.
  21. João saca e faz 1/1.
    22. 22.
  22. O sérvio confirma o saque na abertura do set decisivo.

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4º set: João Fonseca 7/5

    1.
  1. Djokovic manda uma esquerda para fora, e João fecha em 7/5.
    2. 2.
  2. Pupilo de Gui Teixeira tem o set point.
    3. 3.
  3. Número 1 do Brasil saca em 15/30.
    4. 4.
  4. João acerta uma bola no contrapé e quebra de novo. Vai servir para o set.
    5. 5.
  5. Brasileiro acerta uma paralela de direita e tem o break.
    6. 6.
  6. O ex-líder do ranking acerta um smash e faz 40/30.
    7. 7.
  7. Valente, João encaixa mais um winner, e rival saca em 15/30.
    8. 8.
  8. Heroico, o número 1 do Brasil confirma novamente.
    9. 9.
  9. Carioca, com um winner de backhand, faz 40/30.
    10. 10.
  10. Pressionado, João Fonseca saca em 30/30.
    11. 11.
  11. Djokovic sai das cordas e confirma.
    12. 12.
  12. Com um ace, o recordista de Slams escapa novamente.
    13. 13.
  13. Sérvio erra de novo, e João tem novo break.
    14. 14.
  14. Carioca manda uma direita na rede e desperdiça a chance.
    15. 15.
  15. Com um winner, número 1 do Brasil volta a ter um break.
    16. 16.
  16. João salva os dois breaks, confirma e pede o apoio da torcida.
    17. 17.
  17. Brasileiro erra uma direita na rede e vai sacar em 15/40.
    18. 18.
  18. Com um ace, João faz 15/15.
    19. 19.
  19. Tricampeão mantém o saque e faz 4/3.
    20. 20.
  20. Rival dá trabalho, mas número 1 do Brasil confirma (3/3).
    21. 21.
  21. O ex-líder do ranking confirma o serviço e vira o set para 3/2.
    22. 22.
  22. Djokovic cruza a devolução, que bate na fita, e o brasileiro joga na rede. Sérvio devolve a quebra.
    23. 23.
  23. João manda um backhand para fora, e oponente tem um break.
    24. 24.
  24. O caçula da partida saca em 30/30 e 2/1.
    25. 25.
  25. Com dificuldade, o tricampeão confirma o serviço.
    26. 26.
  26. O brasileiro se impõe e abre 2/0.
    27. 27.
  27. Na quinta chance que teve no game, João volta a quebrar o rival e vai sacar em 1/0.
    28. 28.
  28. Com um ace, o número 4 do mundo salva a quarta bola de quebra.
    29. 29.
  29. Sérvio salva os três breaks.
    30. 30.
  30. Djokovic começa com 0/40, e brasileiro tem três breaks.

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3º set: João Fonseca 6/3

    1.
  1. Com dois aces seguidos, João fecha o set.
    2. 2.
  2. Número 1 do Brasil encaixa um ótimo segundo saque, rival manda para fora e salva o break.
    3. 3.
  3. João Fonseca erra uma direita, e Djokovic tem o break.
    4. 4.
  4. Brasileiro dá uma curta perfeita e tem 15/15.
    5. 5.
  5. Carioca saca em 5/3 para fechar o set.
    6. 6.
  6. Sérvio tem trabalho, mas confirma.
    7. 7.
  7. Djokovic abre 40/0, mas João Fonseca empata o oitavo game.
    8. 8.
  8. Sem sustos, o brasileiro confirma e tem 5/2. Torcida grita o nome dele.
    9. 9.
  9. De zero, o tricampeão confirma e diminui a desvantagem.
    10. 10.
  10. O caçula da partida se impõe novamente no serviço e abre 4/1.
    11. 11.
  11. O tricampeão confirma e diminui a desvantagem para 3/1.
    12. 12.
  12. No game mais longo até aqui, cerca de oito minutos, João Fonseca salva os dois breaks e abre 3/0. E pede apoio para a torcida.
    13. 13.
  13. Com um ótimo primeiro saque no corpo, o número 1 do Brasil salva o ponto seguinte.
    14. 14.
  14. Brasileiro joga um voleio para fora, e adversário tem novo break.
    15. 15.
  15. Sérvio erra uma direita na rede, e pupilo de Gui Teixeira salva o break.
    16. 16.
  16. Carioca erra um smash de esquerda, e rival tem o break no terceiro game.
    17. 17.
  17. O ex-líder do ranking manda uma esquerda na rede, brasileiro quebra e vai sacar em 2/0.
    18. 18.
  18. João Fonseca coloca o rival para correr de um lado para o outro e tem um break.
    19. 19.
  19. O sérvio comete sua primeira dupla-falta e saca novamente no 40/40.
    20. 20.
  20. Djokovic leva uma passada e saca em 40/40.
    21. 21.
  21. O brasileiro confirma o serviço na abertura da parcial.
    22. 22.

2º set: Djokovic 6/4

    1.
  1. Com uma bola no contrapé, o tricampeão fecha mais um set, que durou 49 minutos, tal qual o primeiro.
    2. 2.
  2. O sérvio vence belo rally e tem 40/15.
    3. 3.
  3. O brasileiro confirma e segue na luta. Rival vai sacar em 5/4.
    4. 4.
  4. Número 4 do mundo salva o break, confirma o saque e vibra: 5/3
    5. 5.
  5. Tricampeão salva o ponto seguinte com uma direita vencedora.
    6. 6.
  6. Djokovic saca em 30/40, e brasileiro tem seu primeiro break na parcial.
    7. 7.
  7. João aplica uma passada de direita, e adversário saca em 0/30.
    8. 8.
  8. Brasileiro confirma de zero e diminui a desvantagem para 4/3.
    9. 9.
  9. O sérvio confirma de zero e abre 4/2.
    10. 10.
  10. Com um winner de direita, Djokovic conquista a quebra e vai sacar em 3/2.
    11. 11.
  11. Número 1 do Brasil saca em 15/40. Rival tem dois breaks.
    12. 12.
  12. Com um lob perfeito, o sérvio empata em 2/2.
    13. 13.
  13. João se impõe novamente no serviço e confirma.
    14. 14.
  14. Djokovic saca em 40/15 e empata o set.
    15. 15.
  15. Brasileiro começa sacando a parcial e fecha o game

1º set: Djokovic 6/4

    1.
  1. Com uma curta perfeita, Djokovic fecha o set.
    2. 2.
  2. João Fonseca saca em 40/15 e fecha o game.
    3. 3.
  3. Carioca vence mais um rally e devolve uma das quebras. Vai sacar em 3/5.
    4. 4.
  4. Brasileiro tem seu primeiro break: adversário saca em 30/40.
    5. 5.
  5. Ex-líder do ranking saca em 5/2 e 0/30.
    6. 6.
  6. Com mais dois aces, João confirma o saque, no game mais demorado até agora, com quase seis minutos de duração.
    7. 7.
  7. Brasileiro sai de 0/40 e salva os três set points.
    8. 8.
  8. João salva o primeiro break com uma devolução para fora do adversário. E o segundo com uma direita também para fora.
    9. 9.
  9. Com um winner de devolução, o ex-número 1 do mundo tem três set points.
    10. 10.
  10. Brasileiro faz uma dupla-falta: 0/30.
    11. 11.
  11. Sem sustos, Djokovic abre 5/1.
    12. 12.
  12. Tricampeão saca em 40/15.
    13. 13.
  13. Número 1 do Brasil erra uma esquerda na rede e sofre nova quebra. Sérvio vai sacar em 4/1.
    14. 14.
  14. Carioca salva um break com uma curta, que o rival mandou na rede.
    15. 15.
  15. João vai à rede, leva a passada e vai sacar em 15/40.
    16. 16.
  16. Djokovic saca em 40/15, acerta um lob perfeito e abre 3/1.
    17. 17.
  17. Com seu primeiro ace, o número 1 do Brasil fecha o game.
    18. 18.
  18. Brasileiro tem 1/2 e 40/15, e rival faz um winner de devolução de saque.
    19. 19.
  19. O sérvio fecha de zero o serviço.
    20. 20.
  20. Número 4 do mundo abre 40/0 no segundo game.
    21. 21.
  21. João, com uma curta, chama Nole para a rede, mas erra a continuação do ponto e tem o saque quebrado na abertura.
    22. 22.
  22. Carioca, com um winner, salva o primeiro break.
    23. 23.
  23. Número 1 do Brasil já saca pressionado: 15/40.
    24. 24.
  24. Com dois erros, visivelmente nervoso com o primeiro jogo na quadra central, João Fonseca saca em 15/30.
    25. 25.
  25. O brasileiro começa o jogo no saque.
    26. 26.
  26. Já começou o aquecimento.
    27. 27.
  27. Djokovic entrou em seguida, também ovacionado.
    28. 28.
  28. O brasileiro é o primeiro a entrar em quadra.
Sérvio Novak Djokovic na partida contra João Fonseca (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
Sérvio Novak Djokovic na partida contra João Fonseca (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

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