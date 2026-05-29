Rizek reage à vitória de João Fonseca sobre Djokovic: 'Só começando'

1 . Djokovic manda uma esquerda para fora, e João fecha em 7/5.

2 . Pupilo de Gui Teixeira tem o set point.

3 . Número 1 do Brasil saca em 15/30.

4 . João acerta uma bola no contrapé e quebra de novo. Vai servir para o set.

5 . Brasileiro acerta uma paralela de direita e tem o break.

6 . O ex-líder do ranking acerta um smash e faz 40/30.

7 . Valente, João encaixa mais um winner, e rival saca em 15/30.

8 . Heroico, o número 1 do Brasil confirma novamente.

9 . Carioca, com um winner de backhand, faz 40/30.

10 . Pressionado, João Fonseca saca em 30/30.

11 . Djokovic sai das cordas e confirma.

12 . Com um ace, o recordista de Slams escapa novamente.

13 . Sérvio erra de novo, e João tem novo break.

14 . Carioca manda uma direita na rede e desperdiça a chance.

15 . Com um winner, número 1 do Brasil volta a ter um break.

16 . João salva os dois breaks, confirma e pede o apoio da torcida.

17 . Brasileiro erra uma direita na rede e vai sacar em 15/40.

18 . Com um ace, João faz 15/15.

19 . Tricampeão mantém o saque e faz 4/3.

20 . Rival dá trabalho, mas número 1 do Brasil confirma (3/3).

21 . O ex-líder do ranking confirma o serviço e vira o set para 3/2.

22 . Djokovic cruza a devolução, que bate na fita, e o brasileiro joga na rede. Sérvio devolve a quebra.

23 . João manda um backhand para fora, e oponente tem um break.

24 . O caçula da partida saca em 30/30 e 2/1.

25 . Com dificuldade, o tricampeão confirma o serviço.

26 . O brasileiro se impõe e abre 2/0.

27 . Na quinta chance que teve no game, João volta a quebrar o rival e vai sacar em 1/0.

28 . Com um ace, o número 4 do mundo salva a quarta bola de quebra.

29 . Sérvio salva os três breaks.