Rizek reage à vitória de João Fonseca sobre Djokovic: 'Só começando'
Brasileiro teve feito histórico nesta sexta-feira
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O brasileiro João Fonseca venceu o sérvio Novak Djokovic por 3 sets a 2, nesta sexta-feira (29), pela 3ª fase de Roland Garros. Diante do feito, o jornalista André Rizek festejou a vitória do jovem tenista, que tem apenas 19 anos.
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Por meio de uma publicação nas redes sociais, o atual comentarista dos canais Sportv, enalteceu a qualidade da partida. Em quadra, Djokovic chegou a abrir dois sets a zero, mas viu João Fonseca aumentar o nível e virar a partida, que alcançou a marca de 4 horas e 52 minutos.
— O grande jogo da carreira do João. E o melhor de tudo é que a carreira dele está só começando... QUE JOGAÇO, João! — publicou André Rizek.
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Como foi João Fonseca x Djokovic?
João Fonseca, de 19 anos e 30º do mundo, realizou um sonho nesta sexta-feira: derrubou o tricampeão Novak Djokovic, de 39, na terceira rodada de Roland Garros. Foi uma virada épica, sua maior vitória na carreira: 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5.
5º set: 7/5
- Com mais um ace, João Fonseca faz história e avança em Paris.
- O brasileiro, com um ace, salva um break.
- Com mais uma curta espetacular, João quebra e vai sacar para o jogo.
- Número 4 do mundo salva os dois primeiros breaks.
- João acerta outra curta e tem três breaks.
- Com uma contra-curta sensacional, brasileiro tem vantagem no saque do sérvio (0/30).
- Com um ace, o brasileiro fecha o game (5/5).
- Djokovic faz um winner de backhand e confirma: 5/4.
- João confirma: 4/4.
- Sem dificuldades, o 30º do mundo abre 40/0.
- O tricampeão consegue uma passada e confirma (4/3).
- João vence um rally espetacular e empata o game.
- Sérvio saca em 40/30.
- Djokovic faz 30/30.
- Brasileiro pressiona e adversário saca em 0/30.
- João levanta a torcida novamente ao confirmar o saque.
- Brasileiro ganha outro rally e devolve a quebra.
- João pressiona, e sérvio vai sacar em 15/40.
- Djokovic, com um voleio preciso, conquista a quebra e vai sacar em 3/1.
- Brasileiro manda uma direita para fora, e rival confirma.
- João saca e faz 1/1.
- O sérvio confirma o saque na abertura do set decisivo.
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4º set: João Fonseca 7/5
- Djokovic manda uma esquerda para fora, e João fecha em 7/5.
- Pupilo de Gui Teixeira tem o set point.
- Número 1 do Brasil saca em 15/30.
- João acerta uma bola no contrapé e quebra de novo. Vai servir para o set.
- Brasileiro acerta uma paralela de direita e tem o break.
- O ex-líder do ranking acerta um smash e faz 40/30.
- Valente, João encaixa mais um winner, e rival saca em 15/30.
- Heroico, o número 1 do Brasil confirma novamente.
- Carioca, com um winner de backhand, faz 40/30.
- Pressionado, João Fonseca saca em 30/30.
- Djokovic sai das cordas e confirma.
- Com um ace, o recordista de Slams escapa novamente.
- Sérvio erra de novo, e João tem novo break.
- Carioca manda uma direita na rede e desperdiça a chance.
- Com um winner, número 1 do Brasil volta a ter um break.
- João salva os dois breaks, confirma e pede o apoio da torcida.
- Brasileiro erra uma direita na rede e vai sacar em 15/40.
- Com um ace, João faz 15/15.
- Tricampeão mantém o saque e faz 4/3.
- Rival dá trabalho, mas número 1 do Brasil confirma (3/3).
- O ex-líder do ranking confirma o serviço e vira o set para 3/2.
- Djokovic cruza a devolução, que bate na fita, e o brasileiro joga na rede. Sérvio devolve a quebra.
- João manda um backhand para fora, e oponente tem um break.
- O caçula da partida saca em 30/30 e 2/1.
- Com dificuldade, o tricampeão confirma o serviço.
- O brasileiro se impõe e abre 2/0.
- Na quinta chance que teve no game, João volta a quebrar o rival e vai sacar em 1/0.
- Com um ace, o número 4 do mundo salva a quarta bola de quebra.
- Sérvio salva os três breaks.
- Djokovic começa com 0/40, e brasileiro tem três breaks.
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3º set: João Fonseca 6/3
- Com dois aces seguidos, João fecha o set.
- Número 1 do Brasil encaixa um ótimo segundo saque, rival manda para fora e salva o break.
- João Fonseca erra uma direita, e Djokovic tem o break.
- Brasileiro dá uma curta perfeita e tem 15/15.
- Carioca saca em 5/3 para fechar o set.
- Sérvio tem trabalho, mas confirma.
- Djokovic abre 40/0, mas João Fonseca empata o oitavo game.
- Sem sustos, o brasileiro confirma e tem 5/2. Torcida grita o nome dele.
- De zero, o tricampeão confirma e diminui a desvantagem.
- O caçula da partida se impõe novamente no serviço e abre 4/1.
- O tricampeão confirma e diminui a desvantagem para 3/1.
- No game mais longo até aqui, cerca de oito minutos, João Fonseca salva os dois breaks e abre 3/0. E pede apoio para a torcida.
- Com um ótimo primeiro saque no corpo, o número 1 do Brasil salva o ponto seguinte.
- Brasileiro joga um voleio para fora, e adversário tem novo break.
- Sérvio erra uma direita na rede, e pupilo de Gui Teixeira salva o break.
- Carioca erra um smash de esquerda, e rival tem o break no terceiro game.
- O ex-líder do ranking manda uma esquerda na rede, brasileiro quebra e vai sacar em 2/0.
- João Fonseca coloca o rival para correr de um lado para o outro e tem um break.
- O sérvio comete sua primeira dupla-falta e saca novamente no 40/40.
- Djokovic leva uma passada e saca em 40/40.
- O brasileiro confirma o serviço na abertura da parcial.
2º set: Djokovic 6/4
- Com uma bola no contrapé, o tricampeão fecha mais um set, que durou 49 minutos, tal qual o primeiro.
- O sérvio vence belo rally e tem 40/15.
- O brasileiro confirma e segue na luta. Rival vai sacar em 5/4.
- Número 4 do mundo salva o break, confirma o saque e vibra: 5/3
- Tricampeão salva o ponto seguinte com uma direita vencedora.
- Djokovic saca em 30/40, e brasileiro tem seu primeiro break na parcial.
- João aplica uma passada de direita, e adversário saca em 0/30.
- Brasileiro confirma de zero e diminui a desvantagem para 4/3.
- O sérvio confirma de zero e abre 4/2.
- Com um winner de direita, Djokovic conquista a quebra e vai sacar em 3/2.
- Número 1 do Brasil saca em 15/40. Rival tem dois breaks.
- Com um lob perfeito, o sérvio empata em 2/2.
- João se impõe novamente no serviço e confirma.
- Djokovic saca em 40/15 e empata o set.
- Brasileiro começa sacando a parcial e fecha o game
1º set: Djokovic 6/4
- Com uma curta perfeita, Djokovic fecha o set.
- João Fonseca saca em 40/15 e fecha o game.
- Carioca vence mais um rally e devolve uma das quebras. Vai sacar em 3/5.
- Brasileiro tem seu primeiro break: adversário saca em 30/40.
- Ex-líder do ranking saca em 5/2 e 0/30.
- Com mais dois aces, João confirma o saque, no game mais demorado até agora, com quase seis minutos de duração.
- Brasileiro sai de 0/40 e salva os três set points.
- João salva o primeiro break com uma devolução para fora do adversário. E o segundo com uma direita também para fora.
- Com um winner de devolução, o ex-número 1 do mundo tem três set points.
- Brasileiro faz uma dupla-falta: 0/30.
- Sem sustos, Djokovic abre 5/1.
- Tricampeão saca em 40/15.
- Número 1 do Brasil erra uma esquerda na rede e sofre nova quebra. Sérvio vai sacar em 4/1.
- Carioca salva um break com uma curta, que o rival mandou na rede.
- João vai à rede, leva a passada e vai sacar em 15/40.
- Djokovic saca em 40/15, acerta um lob perfeito e abre 3/1.
- Com seu primeiro ace, o número 1 do Brasil fecha o game.
- Brasileiro tem 1/2 e 40/15, e rival faz um winner de devolução de saque.
- O sérvio fecha de zero o serviço.
- Número 4 do mundo abre 40/0 no segundo game.
- João, com uma curta, chama Nole para a rede, mas erra a continuação do ponto e tem o saque quebrado na abertura.
- Carioca, com um winner, salva o primeiro break.
- Número 1 do Brasil já saca pressionado: 15/40.
- Com dois erros, visivelmente nervoso com o primeiro jogo na quadra central, João Fonseca saca em 15/30.
- O brasileiro começa o jogo no saque.
- Já começou o aquecimento.
- Djokovic entrou em seguida, também ovacionado.
- O brasileiro é o primeiro a entrar em quadra.
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