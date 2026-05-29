Antes mesmo da maior vitória da carreira, nesta sexta-feira (29), diante do sérvio Novak Djokovic, João Fonseca, aos 19 anos, já alcançara feitos que nem mesmo Guga Kuerten havia alcançado com a mesma idade. Ainda assim, era alvo dos haters nas redes sociais. E, após superar o recordista de títulos de Grand Slams, na terceira rodada de Roland Garros, o carioca manteve a maturidade habitual:

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Feitos da virada de João Fonseca sobre Djokovic em Roland Garros (Reprodução)

Até a última quarta-feira, quando também virou após estar perdendo por dois sets a 0, como nesta sexta, o número 1 do Brasil e 30 do mundo só tinha disputado uma partida de cinco sets na carreira. E perdeu para o italiano Lorenzo Sonego na segunda rodada do Australian Open de 2025. Nos últimos dois dias, o fenômeno conquistou duas viradas.

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Na coletiva após derrubar o tricampeão Djokovic (vencedor em 2016, 2021 e 2023), o brasileiro, que é treinado por Guilherme Teixeira e também viaja com o preparador físico Egídio Magalhães e o preparador físico Emmanuel Nandayapa, todos da Yes Tennis, celebrou a sua equipe:

- Tanto a vitória sobre o Prizmic quanto essa vêm de muito trabalho com meu time. Muita expectativa, muita frustração, pensamentos como 'Será que eu consigo? Será que não?' Eu acho que o trabalho duro vem com isso, a esperança vem com isso, a coragem. Então, o que posso dizer para as pessoas que me subestimam é: Acredite nos seus sonhos! Segue firme nas coisas que vocês querem fazer, que sonhos podem se tornar realidade. Um dos meus sonhos sempre foi jogar com o Djokovic e possivelmente ganhar. É isso, agora é desfrutar desse momento e seguir com o coração grande.

Lance!

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