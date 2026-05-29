menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Duas vezes vice, Ruud avança e desafia João Fonseca em Roland Garros

Tal como o brasileiro, norueguês também perdia por 2 sets a 0

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/05/2026
18:43
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
O norueguês Casper Ruud na vitória sobre o americano Tommy Paul em Roland Garros (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)
imagem cameraO norueguês Casper Ruud na vitória sobre o americano Tommy Paul em Roland Garros (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ex-número 2 do mundo (em 2022, seu melhor ranking), o experiente norueguês Casper Ruud, de 27 anos, será o próximo adversário de João Fonseca em Roland Garros. Após a maior vitória da carreira, sobre ninguém menos que o tricampeão Novak Djokovic, o brasileiro faz duelo inédito com o rival no domingo, 31, nas oitavas de final, em horário a ser definido no sábado.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tenistória e os feitos emblemáticos de Djokovic em Roland Garros
➡️ Entenda por que Rafael Nadal é o Rei de Roland Garros
➡️ Quais feitos João Fonseca protagonizou com a virada épica sobre Djokovic?

Curiosamente, Ruud, vice em 2022 (para o recordista espanhol, Rafael Nadal) e 2023 (para Djokovic), também conquistou uma virada após estar perdendo por 2 sets a 0 nesta sexta-feira. A vítima foi o americano Tommy Paul, superado por 4/6, 6/7 (4), 7/6 (4) e 7/5. Foi a 320ª vitória do norueguês em 487 jogos em torneios de ATP na carreira.

Em busca do primeiro título desse nível, Ruud tem outro vice-campeonato: em 2022, no US Open. Naquela ocasião, seu algoz na final foi o espanhol Carlos Alcaraz.

continua após a publicidade

Apenas em Slams, o tenista da Noruega tem mais vitórias (55, em 83 jogos) do que João Fonseca na carreira: 51, em 84 partidas.

Rival de João Fonseca parou nas oitavas em Melbourne

No primeiro Slam de 2026, em janeiro, no Australian Open, o número 1 da Noruega parou nas oitavas de final. O tropeço, naquela semana, foi diante do americano Ben Shelton, então sétimo do ranking.

Feitos da virada de João Fonseca sobre Djokovic em Roland Garros (Reprodução)
Feitos da virada de João Fonseca sobre Djokovic em Roland Garros (Reprodução)

O número 1 do Brasil, por sua vez, foi surpreendido pelo americano Eliot Spizziri no torneio australiano, ainda na estreia. Foi a primeira queda do jovem brasileiro nessa fase em Slams. Suas outras cinco partidas de primeira rodada em torneios desse nível foram vencidas por 3 sets a 0.

continua após a publicidade

Até a épica virada sobre Djokovic, o melhor resultado do número 1 do Brasil em Slams havia sido a terceira rodada em Paris e em Wimbledon, ambas ano passado.

🎾 Aposte na vitória do seu tenista favorito em Roland Garros
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

O norueguês Casper Ruud na vitória sobre o americano Tommy Paul em Roland Garros (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)
O norueguês Casper Ruud na vitória sobre o americano Tommy Paul em Roland Garros (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias