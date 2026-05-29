Ex-número 2 do mundo (em 2022, seu melhor ranking), o experiente norueguês Casper Ruud, de 27 anos, será o próximo adversário de João Fonseca em Roland Garros. Após a maior vitória da carreira, sobre ninguém menos que o tricampeão Novak Djokovic, o brasileiro faz duelo inédito com o rival no domingo, 31, nas oitavas de final, em horário a ser definido no sábado.

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Curiosamente, Ruud, vice em 2022 (para o recordista espanhol, Rafael Nadal) e 2023 (para Djokovic), também conquistou uma virada após estar perdendo por 2 sets a 0 nesta sexta-feira. A vítima foi o americano Tommy Paul, superado por 4/6, 6/7 (4), 7/6 (4) e 7/5. Foi a 320ª vitória do norueguês em 487 jogos em torneios de ATP na carreira.

Em busca do primeiro título desse nível, Ruud tem outro vice-campeonato: em 2022, no US Open. Naquela ocasião, seu algoz na final foi o espanhol Carlos Alcaraz.

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Apenas em Slams, o tenista da Noruega tem mais vitórias (55, em 83 jogos) do que João Fonseca na carreira: 51, em 84 partidas.

Rival de João Fonseca parou nas oitavas em Melbourne

No primeiro Slam de 2026, em janeiro, no Australian Open, o número 1 da Noruega parou nas oitavas de final. O tropeço, naquela semana, foi diante do americano Ben Shelton, então sétimo do ranking.

Feitos da virada de João Fonseca sobre Djokovic em Roland Garros (Reprodução)

O número 1 do Brasil, por sua vez, foi surpreendido pelo americano Eliot Spizziri no torneio australiano, ainda na estreia. Foi a primeira queda do jovem brasileiro nessa fase em Slams. Suas outras cinco partidas de primeira rodada em torneios desse nível foram vencidas por 3 sets a 0.

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Até a épica virada sobre Djokovic, o melhor resultado do número 1 do Brasil em Slams havia sido a terceira rodada em Paris e em Wimbledon, ambas ano passado.

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