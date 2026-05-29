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Quando é o próximo jogo de João Fonseca em Roland Garros?

Brasileiro encara Casper Ruud nas oitavas de final

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 29/05/2026
19:02
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O brasileiro João Fonseca comemora após vencer o sérvio Novak Djokovic ao final da partida de simples masculina no sexto dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Dimitar Dilkoff / Afp)
imagem cameraO brasileiro João Fonseca comemora após vencer o sérvio Novak Djokovic ao final da partida de simples masculina no sexto dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Dimitar Dilkoff / Afp)
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Após a vitória histórica de virada sobre Novak Djokovic nesta sexta-feira (29), João Fonseca volta à quadra no próximo domingo (31) para disputar as oitavas de final de Roland Garros contra o norueguês Casper Ruud. O horário da partida ainda não foi definido.

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O brasileiro garantiu a classificação após uma virada emocionante por 3 sets a 2 sobre Djokovic, em duelo que durou quase cinco horas. A campanha já é a melhor de Fonseca em um Grand Slam e também rendeu uma subida no ranking mundial da ATP.

Além do feito histórico, João Fonseca se tornou o primeiro brasileiro a alcançar as oitavas de final de Roland Garros em 16 anos.

➡️João Fonseca sobe no ranking após virada em Djokovic

A emoção de João Fonseca com a vitória sobre Djokovic em Roland Garros
A emoção de João Fonseca com a vitória sobre Djokovic em Roland Garros (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

Como foi a partida?

Djokovic começou a partida impondo seu ritmo e venceu os dois primeiros sets por 6/4, ficando muito perto da classificação. No entanto, João Fonseca mostrou maturidade e poder de reação para mudar o cenário do confronto.

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O brasileiro cresceu no terceiro set, venceu por 6/3 e ganhou confiança para equilibrar as ações. No quarto set, manteve a intensidade e conseguiu fechar em 7/5, levando a decisão para a parcial decisiva.

No quinto set, João sustentou o alto nível técnico e emocional diante de um dos maiores jogadores da história do tênis. Em mais um equilibrado 7/5, confirmou a virada épica e garantiu vaga nas oitavas de final de Roland Garros.

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