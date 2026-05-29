Antes de João Fonseca, Djokovic não perdia de virada há 16 anos

A vitória de João Fonseca sobre Novak Djokovic na terceira rodada de Roland Garros não foi apenas marcante para os torcedores brasileiros, mas também um ponto fora da curva na carreira do sérvio. O ex-número 1 do mundo e dono de 24 títulos de Grand Slam não sofria uma derrota de virada há 16 anos.

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➡️João Fonseca sobe no ranking após virada em Djokovic

➡️Djokovic perde a cabeça durante derrota para João Fonseca em Roland Garros

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O último e único a realizar esse feito até então havia sido o austríaco Jurgen Melzer, nas quartas de final de Roland Garros. Na ocasião, o sérvio abriu 2 sets a 0, com 6/2 e 6/3 no placar, mas sofreu a virada em sequência de 6/2, 7/6(3) e 6/4, e acabou eliminado. É a primeira vez desde 2009 que Novak Djokovic, tricampeão de Roland Garros, perde na terceira rodada do torneio.

Nesta sexta-feira (29), novamente no saibro francês, Djokovic saiu na frente no placar com um duplo 6/4, mas viu o adversário reagir em quadra e vencer os três sets seguintes por 6/3, 7/5 e 7/5. A batalha épica durou 4h53, o jogo mais longo da carreira do sérvio.

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Novak Djokovic, durante partida contra João Fonseca na terceira rodada de Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

João Fonseca coleciona feitos em vitória sobre Djokovic

Aos 19 anos, João Fonseca atingiu alguns marcos importantes com o resultado na quadra Philippe Chatrier. O brasileiro se tornou o primeiro adolescente a vencer o ex-número 1 do mundo em 461 partidas de Grand Slams e alcança as oitavas de final do torneio pela primeira vez. Foi a segunda vitória de Fonseca sobre um tenista do top-10 — a primeira aconteceu no Australian Open de 2025, diante de Andrey Rublev (9º).

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O próximo compromisso de João Fonseca em Roland Garros está previsto para este domingo (31), para enfrentar o vencedor do jogo entre o americano Tommy Paul (21º) e o norueguês Casper Ruud (16º).

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