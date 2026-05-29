Europeus reagem à atuação de João Fonseca contra Djokovic: 'Maestria'

Após a vitória histórica de João Fonseca sobre Novak Djokovic em Roland Garros, o brasileiro foi o principal assunto das redes sociais. O jogo terminou em três sets a dois para o brasileiro, que esteve atrás na disputa ao longo da maior parte do duelo.

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➡️Saiba quanto João Fonseca ganhou por vitória sobre Djokovic

Com o feito, João chamou a atenção de diversos internautas europeus que analisaram a sua atuação contra o multicampeão sérvio. O resultado significou um recorde para o jovem tenista, que se tornou o mais novo a vencer Djokovic em Grand Slams.

Saoulé de coups, @DjokerNole est victime d'une deuxième demontada ici à Paris. Insensé. Joao Fonseca peut aller très loin. Autre info capitale: il y aura un vainqueur inédit le 7 juin. #RG26 — Eric Salliot (@ericsalliot) May 29, 2026

Tradução: Bêbado de golpes, @DjokerNole é vítima de uma segunda surra aqui em Paris. Insensato. Joao Fonseca pode ir muito longe. Outra notícia capital: haverá um vencedor inédito em 7 de junho. #RG26

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Bravo au jeune João Fonseca

Un vraie maîtrise de son match à seulement 19 ans face à Novak Djokovic, trop sollicité aujourd'hui 🤍💪🤞 https://t.co/Yrll25YVQx — jo 🇫🇷🇪🇺🇺🇦🌍 (@Jo04Jo) May 29, 2026

Tradução: Bravo ao jovem João Fonseca. Uma verdadeira maestria em seu jogo com apenas 19 anos contra Novak Djokovic, muito sobrecarregado hoje.

What an insane comeback 🔥 19-year-old João Fonseca fights back from two sets down to beat Novak Djokovic in five sets at Roland Garros. Only the second player ever to do it. The kid is built different. — Catulle Lafortune (@catul_lafortune) May 29, 2026

Tradução: Que volta por cima insana! O jovem de 19 anos, João Fonseca, volta de dois sets de desvantagem para vencer Novak Djokovic em cinco sets no Roland Garros. Apenas o segundo jogador em todos os tempos a conseguir isso. O garoto é diferente.

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Partidazo de João Fonseca! Qué corazón y qué tenis!🤩❤️‍🔥❣️ — Rosario Victoria Espinola (@Rosario32524119) May 29, 2026

Tradução: Que partida do João Fonseca! Que coração e que tênis!

A emoção de João Fonseca com a vitória sobre Djokovic em Roland Garros (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

Como foi o jogo entre João Fonseca e Djokovic?

Especialmente no início, o nervosismo foi, nitidamente, um adversário a mais para o brasileiro. O que é até compreensível, já que jogava pela primeira vez na quadra central, a Philippe Chatrier. Errático, João Fonseca ofereceu pouca resistência e foi quebrado logo no game de abertura. Do outro lado, com mais vitórias (103) no torneio do que o rival na carreira (50), o ex-líder do ranking manteve o domínio e conquistou nova quebra no quinto game.

O número 1 do Brasil, no entanto, começou a entrar no jogo quando sacou em 1/5, 0/40 e salvou os três breaks, que também eram set points. Foi o game mais demorado até ali, com quase seis minutos. Em seguida, João devolveu uma das quebras e passou a incomodar o adversário.

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Na segunda parcial, João Fonseca vinha confirmando o saque com relativa facilidade até o quinto game. Foi aí que o ex-líder do ranking aproveitou o primeiro break do set para conquistar nova quebra. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira não se abateu e teve a chance de devolver a quebra no oitavo game, quando o oponente sacava em 4/3. Mas Djokovic salvou a bola de quebra, abriu 5/3 e comemorou muito. Dois games depois, fechou o set.

➡️Qual era o tamanho de Djokovic com a idade de João Fonseca?

O 30º do mundo seguiu com o pé no acelerador e teve cinco breaks na abertura do quarto set. Aproveitou o último deles para abrir nova vantagem. Mas o tricampeão não parou de lutar e deu o troco no quarto game, quando o rival sacou em 2/1. Djokovic precisou usar todo seu repertório para sair das cordas no 4/4, quando salvou dois breaks. No primeiro, o brasileiro forçou uma direita, que foi na rede. No segundo, o tricampeão encaixou um ace. Dois games depois, no entanto, João conquistou a quebra, com uma direita no contrapé, e voltou a levantar a torcida. Em seguida, com o heroico brasileiro fechou mais um set.

Ter uma quebra de desvantagem no set decisivo, em condições normais, contra Djokovic, seria a certeza de derrota. Mas o número 1 do Brasil, que foi quebrado no terceiro game, seguiu lutando. E deu o troco quando o veterano serviu em seguida. No 11º game, veio a derradeira quebra. E, com mais um ace, João fechou o jogo para fazer história.

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