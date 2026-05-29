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Conheça a namorada de João Fonseca, promessa do tênis brasileiro

Tenista brasileiro vive relacionamento discreto com carioca de 20 anos

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 29/05/2026
17:37
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Manu Noronha, namorada de João Fonseca (Foto: Reprodução/ Instagram)
imagem cameraManu Noronha, namorada de João Fonseca (Foto: Reprodução/ Instagram)
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O tenista brasileiro João Fonseca vive um relacionamento com a modelo Manu Noronha, de 20 anos. A relação veio a público após o atleta revelar que passaria um período de férias "com a família e a namorada" depois de sua participação no Miami Open.

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Carioca, Manu Noronha trabalha como modelo e também estuda Marketing no Rio de Janeiro. Na carreira profissional, ela já realizou trabalhos para marcas de moda famosas.

João Fonseca e Manu se conhecem desde os tempos de escola. Os dois estudaram juntos na Escola Americana do Rio de Janeiro, uma das instituições de ensino mais tradicionais e prestigiadas do país. Apesar da repercussão em torno do namoro, o casal mantém discrição nas redes sociais e evita compartilhar fotos ou momentos juntos publicamente.

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➡️João Fonseca sobe no ranking após virada em Djokovic

João Fonseca vence de virada em Roland Garros

Djokovic começou a partida impondo seu ritmo e venceu os dois primeiros sets por 6/4, ficando muito perto da classificação. No entanto, João Fonseca mostrou maturidade e poder de reação para mudar o cenário do confronto.

O brasileiro cresceu no terceiro set, venceu por 6/3 e ganhou confiança para equilibrar as ações. No quarto set, manteve a intensidade e conseguiu fechar em 7/5, levando a decisão para a parcial decisiva.

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➡️Djokovic perde a cabeça durante derrota para João Fonseca em Roland Garros

No quinto set, João sustentou o alto nível técnico e emocional diante de um dos maiores jogadores da história do tênis. Em mais um equilibrado 7/5, confirmou a virada épica e garantiu vaga nas oitavas de final de Roland Garros.

A emoção de João Fonseca ao derrubar Novak Djokovic na terceira rodada de Roland Garros
A emoção de João Fonseca ao derrubar Novak Djokovic na terceira rodada de Roland Garros (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

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