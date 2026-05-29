João Fonseca sobe no ranking após virada em Djokovic

A vitória épica de João Fonseca contra o sérvio Novak Djokovic, tricampeão de Roland Garros e recordista de títulos de Grand Slam, já rende frutos fora das quadras. Com o resultado, João Fonseca ganhou uma posição no ranking ao vivo da ATP e passou do 30º para o 29º lugar. Apesar do avanço, sua melhor marca na carreira segue sendo a 24ª colocação, alcançada em outubro do ano passado.

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➡️Djokovic perde a cabeça durante derrota para João Fonseca em Roland Garros

A emoção de João Fonseca com a vitória sobre Djokovic em Roland Garros (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

Como foi o jogo?

Djokovic começou a partida impondo seu ritmo e venceu os dois primeiros sets por 6/4, ficando muito perto da classificação. No entanto, João Fonseca mostrou maturidade e poder de reação para mudar o cenário do confronto.

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O brasileiro cresceu no terceiro set, venceu por 6/3 e ganhou confiança para equilibrar as ações. No quarto set, manteve a intensidade e conseguiu fechar em 7/5, levando a decisão para a parcial decisiva.

No quinto set, João sustentou o alto nível técnico e emocional diante de um dos maiores jogadores da história do tênis. Em mais um equilibrado 7/5, confirmou a virada épica e garantiu vaga nas oitavas de final de Roland Garros.

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