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Djokovic perde a cabeça durante derrota para João Fonseca em Roland Garros

Sérvio se irritou com câmera da transmissão

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 29/05/2026
16:05
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O sérvio Novak Djokovic reage durante a partida de simples masculina contra o brasileiro João Fonseca no sexto dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Thomas Samson / Afp)
imagem cameraO sérvio Novak Djokovic reage durante a partida de simples masculina contra o brasileiro João Fonseca no sexto dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Thomas Samson / Afp)
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Durante a partida da terceira rodada de Roland Garros nesta sexta-feira (29), João Fonseca enfrentou o sérvio Novak Djokovic e venceu de virada por 3 sets a 2. O brasileiro saiu atrás ao perder os dois primeiros sets, mas reagiu, venceu o terceiro e o quarto e confirmou a virada em um quinto set emocionante.

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Além da pressão da partida e do forte calor em Paris, Djokovic também protagonizou momentos de irritação durante o confronto.

Em uma das situações, o sérvio reclamou da proximidade da câmera da transmissão:

— Você pode chegar mais perto do meu rosto? Pelo amor de Deus, abra espaço!

João Fonseca vence Djokovic

Na tarde desta sexta-feira (29), João Fonseca venceu Novak Djokovic em uma batalha que durou 4 horas e 53 minutos, o jogo mais longo disputado pelo sérvio em Roland Garros. João venceu de virada por 3 sets a 2 (parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5).

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João Fonseca celebra a virada sobre o croata Dino Prizmic em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
João Fonseca celebra a virada sobre o croata Dino Prizmic em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

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