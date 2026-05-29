Djokovic perde a cabeça durante derrota para João Fonseca em Roland Garros

Durante a partida da terceira rodada de Roland Garros nesta sexta-feira (29), João Fonseca enfrentou o sérvio Novak Djokovic e venceu de virada por 3 sets a 2. O brasileiro saiu atrás ao perder os dois primeiros sets, mas reagiu, venceu o terceiro e o quarto e confirmou a virada em um quinto set emocionante.

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Além da pressão da partida e do forte calor em Paris, Djokovic também protagonizou momentos de irritação durante o confronto.

Em uma das situações, o sérvio reclamou da proximidade da câmera da transmissão:

— Você pode chegar mais perto do meu rosto? Pelo amor de Deus, abra espaço!

Novak Djokovic to the cameraman during his match against João Fonseca at Roland Garros:



"Can you come more in my face? For God's sake make some space"



😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/GZaoNVCe8I — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 29, 2026

João Fonseca vence Djokovic

Na tarde desta sexta-feira (29), João Fonseca venceu Novak Djokovic em uma batalha que durou 4 horas e 53 minutos, o jogo mais longo disputado pelo sérvio em Roland Garros. João venceu de virada por 3 sets a 2 (parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5).

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João Fonseca celebra a virada sobre o croata Dino Prizmic em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

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