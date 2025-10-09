Próximo torneio de João Fonseca tem nova sede; entenda

Depois de nove edições na Antuérpia, o European Open vai ser disputado, a partir da próxima segunda-feira (13), em nova cidade belga: a capital, Bruxelas. E João Fonseca, número 43 do mundo, é o oitavo favorito do ATP 250 local, que acontece na ING Arena.

- A nova sede nos permite levar o torneio a um outro nível, tanto para jogadores quanto para os torcedores - conta Dick Norman, diretor do torneio.

Ainda de acordo com Norman, a nova sede oferece a configuração ideal para o crescimento do torneio, 'oferecendo aos amantes do tênis experiências inesquecíveis'.

Em 2017, a ING Arena, então chamada de Palais 12, foi palco de uma épica disputa entre Bélgica e Austrália, pela Copa Davis. Na ocasião, o anfitrião Steve Darcis garantiu a classificação belga, ao derrotar Jordan Thompson.

Palco de shows

Como muitas sedes de torneios ao redor do mundo, a ING Arena costuma receber shows musicais. No último dia 3, por exemplo, a atração foi o brasileiro Gusttavo Lima. E, em novembro, uma das apresentações será da banda Offspring.

João Fonseca vem de três vitórias

Embalado pelas duas vitórias na Copa Davis, em Atenas, com destaque para o triunfo sobre Stefanos Tsitsipas, e por outra na Laver Cup (sobre o italiano Flavio Cobolli), em San Francisco, o número 1 do Brasil vai desembarcar na capital belga em um de seus melhores momentos na temporada. No torneio americano, o brasileiro foi importante na conquista do título pelo Time Mundo (vídeo abaixo).

Em Bruxelas, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, será cabeça de chave pela primeira vez em um ATP na carreira. Dos sete melhores colocados que o carioca, de 19 anos, na competição, um já cruzou o caminho do brasileiro neste ano: o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (20º).



Em agosto, na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati, também na quadra rápida, o número 1 do Brasil venceu o rival por 6/7, 5/4 e desistência (por lesão).

Dos oito cabeças de chave na Bélgica, apenas outro, além do brasileiro, é sul-americano: o argentino Sebastian Baez (42º), atual campeão do Rio Open.

Os últimos campeões do ATP 250 da Bélgica



2016 Richard Gasquet (FRA)

2017 Jo-Wilfried Tsonga (FRA)

2018 Kyle Edmund (GBR)

2019 Andy Murray (GBR)

2020 Ugo Humbert (FRA)

2021 Jannik Sinner (ITA)

2022 Félix Auger-Aliassime (CAN)

2023 Alexander Bublik (CAZ)

2024 Roberto Bautista Agut (ESP)