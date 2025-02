Sebastian Baez, número 31 do mundo, conquistou, neste domingo (23), o bicampeonato do Rio Open, fazendo história no torneio como o primeiro a repetir o troféu na maior competição na América do Sul. Baez acabou com o encanto do francês Alexandre Muller, 60º colocado e algoz de João Fonseca, marcando 2 sets a 0 com fáceis 6/2 e 6/3 após 1h26min de jogo na quadra central Guga Kuerten.

O argentino vence a 10ª partida seguida no torneio carioca e ergue a sétima conquista em sua carreira, sendo a sexta no piso de saibro. Baez acaba com a sequência do rival que tinha eliminado três argentinos no torneio: Tomas Etcheverry nas oitavas, Francisco Cerundolo nas quartas e Francisco Comesana na semi.

Sebastian Baez vence edição de 2025 do Rio Open (Foto: Fotojump)

Os dois sets foram bem controlados. No segundo ele abriu 2 a 1 com quebra, Muller virou para 3 a 2, mas a seguir foram quatro games seguidos do sul-americano.

Baez se torna o maior ganhador no saibro, com 72 vitórias, passando as 71 do norueguês Casper Ruud, desde 2022. Ele dá mais um título para a Argentina que já tem Diego Schwartzman como vencedor em 2018. Pablo Cuevas, do Uruguai, em 2016, e Cristian Garin, do Chile, em 2020, foram outros sul-americanos campeões nesta que foi a 11ª edição do evento. Os demais saíram da Europa.