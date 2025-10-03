menu hamburguer
João Fonseca realiza sonho de fã de 11 anos, do Mato Grosso; vídeo

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
15:05
Agnes Loyola e João Fonseca (Foto: Reprodução)
Agnes Loyola e o ídolo, João Fonseca (Foto: Reprodução)
Imagine bater bola com o maior nome do tênis brasileiro dos últimos anos. Na semana passada, a tenista mato-grossense Agnes Loyola, de 11 anos, realizou esse sonho, ao visitar a Yes Tennnis, no Itanhangá Golf Club, no Rio de Janeiro, e conhecer João Fonseca.

Nas redes sociais, Agnes, campeã nacional e integrante da Elite Juvenil (GAT), escreveu a mensagem abaixo:

'Hoje vivi um dos dias mais marcantes da minha vida no tênis! 🎾
Tive a oportunidade de bater bola com o @joaoffonseca nosso ídolo Nacional.
Foram apenas alguns minutos, mas que significaram muito para mim.

O que mais me emocionou foi ver de perto sua humildade, sua atenção e o jeito como trata as pessoas. Isso me mostrou que, além do talento, é a atitude que faz um verdadeiro campeão. 🙏

Pessoal, eu ainda ganhei de presente duas munhequeiras, que vou guardar com muito carinho, como lembrança desse dia inesquecível.

Obrigada, João Fonseca, por ser inspiração dentro e fora da quadra! 🎾

A tenista mato-grossense também chegou a jogar duplas contra o número 1 do Brasil e Ingrid Martins, parceira de Yes Tennis de João Fonseca.

João Fonseca volta em Bruxelas, no dia 13

Depois de brilhar na Copa Davis, com destaque para o triunfo sobre o grego Stefanos Tsitsipas (ex-número 3 do mundo), em Atenas, e na Laver Cup, em San Francisco, onde derrotou o italiano Flavio Cobolli, o brasileiro segue treinando no Rio de Janeiro. O próximo desafio para o pupilo do técnico Guilherme Teixeira é o ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, que começa no dia 13 de outubro.

João Fonseca vai debutar na Laver Cup (Divulgação)
João Fonseca debutou na Laver Cup (Divulgação)

