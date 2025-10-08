Djokovic fica próximo de quebrar escrita em Masters 1000; entenda

As quartas de final do Masters 1000 de Xangai estão definidas e a edição de 2025 se desenrolou de maneira inesperada, marcada por desistências de favoritos, a presença inédita de primos na chave e até quebra de recordes. Assim, o veterano Novak Djokovic tem boas chances de quebrar escrita neste nível de torneio.

Na última terça-feira (7), Novak Djokovic venceu o espanhol Jaume Munar, com as parciais de 6/3, 5/7 e 6/2, em duas horas e 41 minutos. Aos 38 anos e quatro meses, o sérvio se tornou o tenista mais velho a se classificar para essa fase em um torneio de Masters 1000, disputado desde 1990. Antes, o recorde era de Roger Federer. O ex-tenista suíço conseguiu tal feito aos 38 anos e dois meses.

Em 2025, Djokovic só disputou uma final nesse nível de torneio, em março, quando perdeu a final de Miami para o tcheco Jakub Mensik. Com seus principais adversários, Carlos Alcaraz que desistiu do torneio, e Jannik Sinner, que abandonou uma partida no final de semana, fora de contexto, as chances de Djokovic aumentam.

O sérvio Novak Djokovic na vitória sobre o croata Marin Cilic em Xangai (Foto: Jade GAO / AFP)

Confrontos quartas de final

H. Rune x Valentin Vacherot - quinta (9), às 4h (de Brasília)

Z. Bergs x N. Djokovic - quinta (9), às 7h30 (de Brasília)

D. Medvedev x A. Rinderknech - sexta (10), às ??? (de Brasília)

A. Rinderknech x F. Auger-Aliassime - sexta (10), às ??? (de Brasília)

Curiosidades no Masters 1000 de xangai

Na manhã desta quarta (8), Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot surpreenderam o público ao revelarem ser primos após a vitória de Rinderknech sobre Jiri Lehecka. Os tenistas podem protagonizar a primeira final de Masters 1000 de Xangai em família, já que se encontram em lados opostos da chave.

- Nós passamos três anos juntos na universidade nos Estados Unidos. Passamos muito tempo juntos, somos muito próximos. Na verdade, somos três primos, porque o irmão dele (Vacherot) é o técnico dele. Então estamos nós três juntos. E ainda tem meu primo Benjamin, irmão do Valentim, que está no meu time nesta semana, me ajudando - contou Rinderknech.