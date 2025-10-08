Maior freguês de João Fonseca vence ponto incrível, mas cai em Xangai; vídeo

Desde que venceu a primeira partida de ATP, em fevereiro de 2024, no Rio Open, nenhum outro tenista foi derrotado tantas vezes (3) por João Fonseca quanto Learner Tien. Nesta quarta-feira (8), o jovem americano, de 19 anos, mesma idade do brasileiro, lutou muito, mas se despediu nas oitavas de final do Masters 1000 de Xangai.

O algoz do tenista dos EUA foi o veterano russo Daniil Medvedev (18º do mundo), que venceu por 7/6 (6), 6/7 (1) e 6/4.



Apesar da derrota, o 36º do mundo, que vinha do vice-campeonato do ATP 500 de Pequim, venceu um dos pontos mais incríveis da semana no torneio chinês. Em um rally de 40 segundos, Tien finaliza com um voleio curto e cruzado, de rara precisão.

De dezembro a março, João Fonseca e Tien se enfrentaram três vezes, todas com vitórias do brasileiro. Duas delas foram no NextGen Finals, na Arábia Saudita, onde o brasileiro superou o rival na fase de grupos e, também, na final.

Já na estreia do Masters 1000 de Miami, o número 1 do Brasil voltou a derrotar Tien.

Derrota de português favorece João Fonseca

Nas quartas de final de Xangai, Medvedev, que vinha de duas derrotas para Tien, vai enfrentar Alex De Minaur (7º). O tenista da Austrália derrotou, nesta quarta-feira, o português Nuno Borges (51º), que ameaçava passar João Fonseca no ranking.



De Minaur e o russo já se enfrentaram 11 vezes, com sete trunfos de Medvedev.

O russo Daniil Medvedev comemora ponto na vitória sobre o americano Learner Tien em Xangai (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)




