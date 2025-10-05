João Fonseca vira alvo de treinador de Sinner: ‘precisa dar passos largos’

João Fonseca se tornou alvo de comentários na imprensa internacional, na última sexta-feira (03). Em entrevista ao jornal italiano Corriere Dello Sport, o treinador de Sinner, Simone Vagnozzi, contou mais sobre a carreira e opinou sobre o tenista brasileiro.

Vagnozzi falou sobre diversos assuntos na entrevista, principalmente sobre a evolução do tenista italiano. Também, mencionou nomes como Alcaraz, João Fonseca e Mensik.

O treinador começou abordando a final do US Open, em setembro, quando Sinner perdeu para Carlos Alcaraz por 3 sets a 1. Ele revelou que a derrota já era esperada.

—A derrota em Nova York, na minha opinião, não é tão surpreendente. Naquela época, Carlos era melhor que Jannik psicologicamente, fisicamente e em termos de tênis. Mas não podemos esquecer que ele também passou por cinco meses difíceis, e hoje estão tentando fazer Jannik parecer um jogador em crise, mesmo tendo vencido dois Grand Slams e chegado a finais todas as semanas.— Revelou Vagnozzi em entrevista ao Corriere Dello Sport.

O ex-tenista também falou sobre a comparação entre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e a pressão que os jogadores sofrem.

—Acho que também é uma questão de momentos da vida. Vejo o Carlos muito mais envolvido no que faz, talvez menos antes. Quando os comparamos, estamos obviamente falando de duas culturas diferentes, mas eles ainda têm 22 e 24 anos, sempre focados em se aprimorar em todos os aspectos e capazes de fazer isso. Foi assim que eles conquistaram espaço entre os outros.— Acrescentou Vagnozzi.

Ao ser questionado sobre o futuro do tênis, Vagnozzi revelou os jogadores que darão trabalhao para Sinner no futuro e mencionou João Fonseca.

—Há muitos com potencial, até o Tien. Obviamente, tem o João Fonseca, embora eu goste muito do Mensik. Se ele não tiver problemas físicos, é alguém que pode melhorar muito. Depois, há fatores intangíveis. Pense no Jannik: agora todo mundo faz as vitórias dele parecerem normais. Quando comecei a trabalhar com ele, muita gente no mundo do tênis dizia que o Rune estava muito à frente. Você nunca sabe o quanto pode melhorar. Os caras estão lá, mas precisam dar passos largos para alcançar o Jannik e o Carlos.— Disse em entrevista ao Corriere Dello Sport.

Por fim, o treinador falou sobre o futuro de Sinner e seu futuro como treinador.

—Este ano, o objetivo era vencer Wimbledon, e nós o alcançamos. Espero continuar com Jannik o máximo possível; veremos até onde chegamos. Num futuro distante, posso encontrar motivação em fazer a mesma coisa novamente com outro jogador. Então, talvez eu passe 15 anos com Sinner, e ele será meu último jogador. Espero que sim.— Encerrou Vagnozzi.