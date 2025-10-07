menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

João Fonseca será cabeça de chave pela primeira vez na carreira

Próximo torneio do brasileiro é o ATP de Bruxelas

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 07/10/2025
20:44
João Fonseca na vitória sobre o italiano Flavio Cobolli na Laver Cup, em San Francisco (Foto: Clive Brunskill)
imagem cameraJoão Fonseca na vitória sobre o italiano Flavio Cobolli na Laver Cup, em San Francisco (Foto: Clive Brunskill)
João Fonseca, brasileiro número 43 do ranking mundial e 1 do Brasil, será cabeça de chave de forma inédita na carreira. Aos 19 anos, o atleta atinge tal feito no ATP de Bruxelas, na Bélgica, que acontece entre os dias 13 e 19 de outubro. O torneio, disputado em quadra dura, é de nível 250.

Além de João Fonseca, outros grandes nomes do tênis participarão do torneio. Entre eles, o italiano Lorenzo Musetti, número 9 do mundo, Félix Auger-Aliassime, 13º, Arthur Fils, 23º, e Zizou Bergs, 46º colocado do ranking mundial.

➡️ João Fonseca é confirmado no Rio Open 2026: ‘Lugar que me inspirou a jogar tênis’

João Fonseca na vitória sobre Flavio Cobolli na Laver Cup (Foto: Ezra Shaw/Getty Images for Laver Cup/AFP)

João Fonseca é confirmado no Rio Open 2026

Através de um vídeo divulgado nas redes sociais, o tenista João Fonseca teve a participação confirmada no Rio Open 2026. O torneio acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Esta será a quarta vez que o brasileiro disputa o campeonato.

➡️Tudo sobre os Esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Na publicação, o brasileiro falou da importância do Rio Open na sua trajetória. Foi neste torneio que o brasileiro, atual número 43 do mundo, venceu suas duas primeiras partidas de ATP, contra o francês Arthur Fils e o chileno Cristian Garin. Na época, o tenista era o 655° colocado do ranking mundial. Com os resultados, subiu mais de 100 posições.

Antes de João Fonseca, Lorenzo Musetti era o único tenista com participação confirmada na edição do ano que vem do Rio Open. O italiano é o número 10 do mundo e conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

