Adversário de João Fonseca, nesta quarta-feira, em confronto inédito, pela segunda rodada de Wimbledon, Jenson Brooksby (101º do mundo e ex-33) tem 24 anos e está em seu 11º Grand Slam. Até hoje, o maior feito do americano foi ter chegado às oitavas de final do US Open de 2021.



O brasileiro, que alcançou o 54º lugar no domingo, derrotou, na segunda-feira, o britânico Jacob Fearnley (51º) na abertura do torneio em Londres.



O torneio em Nova York, aliás, é o Major que o anfitrião mais disputou até hoje: quatro vezes. Em 2018, quando debutou em torneios desse nível, caiu na estreia, na temporada seguinte, parou na segunda rodada e, depois das oitavas de 2021, alcançou a terceira rodada na temporada seguinte.



Em Wimbledon, Brooksby está em sua segunda participação. Há três anos, o californiano atingiu a terceira rodada.

No Aberto da Austrália, Brooskby chegou à terceira rodada de 2023 e parou na fase inaugural em 2025. Já em Roland Garros, o americano soma duas derrotas em estreias (2021 e 2022) e a segunda rodada, mês passado.

As campanhas de Jenson Brooksby em Grand Slams (Reprodução)

Rival de João Fonseca tem duas finais na temporada

Tal como o brasileiro, seu rival desta quarta-feira também conquistou o primeiro título de ATP em 2025. Enquanto João Fonseca triunfou, em fevereiro, em Buenos Aires, Brooksby ergueu o troféu de Houston, nos EUA, em abril. A façanha no torneio há três meses rendeu ao anfitrião um salto da 507ª para a 172ª colocação.

Semana passada, na grama, o 101 do mundo saiu do qualifying e perdeu a final do ATP 250 de Eastbourne para o compatriota Taylor Fritz, que, nas oitavas, derrotara o brasileiro.

Número 54 do mundo, João Fonseca, aos 18 anos, vai garantindo a entrada no top 50 com o triunfo, por 6/4, 6/1 e 7/6 sobre o anfitrião Jacob Fearnley na estreia, segunda-feira.



Wimbledon é o terceiro Slam do jovem carioca. Em janeiro, na estreia do Aberto da Austrália, conquistou a maior vitória da carreira, sobre o russo Andrey Rublev (9º) e parou na segunda rodada. Em maio, João Fonseca alcançou a terceira rodada de Roland Garros.





