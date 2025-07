Sinner protagoniza feito raro com vitória em Wimbledon; entenda

Jannik Sinner conquistou um feito raro ao vencer a estreia de Wimbledon, nesta terça-feira. Ao superar o também italiano Luca Nardi (95º), por 6/4, 6/3 e 6/0, o número 1 do mundo se tornou o terceiro jogador na Era Aberta (desde 1969) a vencer as 15 primeiras partidas contra compatriotas. Nessa lista estão o australiano Bob Hewitt e o argentino Guillermo Villas.

Bicampeão do Aberto da Austrália, em janeiro, e vice de Roland Garros, mês passado, Sinner tenta a terceira final consecutiva de Grand Slam na temporada. Se acontecer em Londres, será uma campanha inédita para o italiano. Até hoje, seu maior feito no torneio foi ter chegado às semifinais, há dois anos. Em 2024, Sinner parou nas quartas de final, diante do russo Daniil Medvedev.





Sinner encara Vukic



Dessa vez, na quinta-feira, o número 1 do mundo terá pela frente o australiano Aleksandar Vukic (93º), algoz de Chun-Hsin Tseng, de Taipei.





Sinner soma 23 vitórias em 33 jogos na grama até aqui e um título na carreira: em Halle, ano passado. Na última semana, o italiano caiu nas oitavas de final do torneio alemão, surpreendido pelo cazaque Alexander Bublik.

Compatriota de Sinner e semifinalista em 2024, Lorenzo Musetti (7º) foi surpreendido na estreia, nesta terça: 6/2, 4/6, 7/5 e 6/1 para o georgiano Nikoloz Basilashvili, 128º.

O italiano Jannik Sinner é abraçado pelo compatriota Luca Nardi após a vitória em Wimbledon (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)