João Fonseca alcança o melhor ranking da carreira

João Fonseca alcançou, neste domingo (29), aos 18 anos, o melhor ranking da carreira. Por ter chegado às oitavas de final do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, com sua primeira vitória na grama na carreira, o brasileiro subiu três posições. Agora, ele é o 54º do mundo.



Nesta segunda-feira (30), em torno das 10h30 (de Brasília), o número 1 do Brasil estreia em Wimbledon diante do britânico Jacob Fearnley (51, de 23 anos). João Fonseca ganhou as duas primeiras partidas contra o rival.

Sábado, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira treinou com o espanhol e bicampeão Carlos Alcaraz.





- Estou jogando e treinando bem, e minha mentalidade e confiança também estão boas. Tenho certeza que será um bom jogo, o Fearnley é um bom amigo e um ótimo jogador - disse o brasileiro.

João Fonseca não vê a hora de estrear na grama britânica:



- Vai ser um sonho jogar minha primeira partida aqui em Wimbledon como profissional. Toda semana é uma nova experiência para mim, então vou aproveitar cada momento, curtir jogar tênis e fazer o meu melhor.

Em março de 2025, o jovem carioca levou a melhor no único duelo até hoje entre ambos em chave principal de ATP: na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, por 6/2, 1/6 e 6/3.



Dois meses antes, na campanha rumo ao título do Challenger de Camberra, na Austrália, na semifinal, igualmente na quadra rápida, João Fonseca também superou o rival: duplo 6/3.

João Fonseca era o 730 do mundo no início de 2024

A subida meteórica do pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, é um fiel termômetro de seu talento. O jovem carioca, no início de 2024, era apenas o 730º do mundo. Um mês depois, ao alcançar as quartas de final do Rio Open, vencendo suas duas primeiras partidas de ATP, João Fonseca pulou, em uma semana, do 655º para o 343º lugar. O brasileiro terminou a temporada passada em 145º.



Rival do brasileiro na estreia de Wimbledon, Fearnley disputou três torneios preparatórios para Wimbledon. Sua melhor campanha foi semana passada, quando venceu duas partidas e parou nas quartas do ATP 500 do Queen's Club, de Londres. Seu algoz foi o vice-campeão tcheco, Jiri Lehecka. Nesta semana, em Eastbourne, na Inglaterra, o britânico venceu o italiano Flavio Cobolli (vídeo abaixo), algoz de João Fonseca na estreia de Halle, na Alemanha, mas perdeu para o americano Marcos Giron na fase seguinte.





Na semana passada, o britânico parou na estreia do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, diante do americano Brandon Nakashima.

Comparativos entre as carreiras de Jacob Fearnley e João Fonseca (Reprodução)

