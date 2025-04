Se, em fevereiro de 2024, após o Rio Open, João Fonseca, aos 17 anos, protagonizou um salto de 312 posições, um americano autista, de 24 anos, subiu nada menos que 335 colocações na segunda-feira (7). Seu nome? Jenson Brooksby, que, com seu primeiro título na carreira, em Houston, nos EUA, saiu da 507ª para a 172ª colocação.

Diagnosticado com autismo nível 3, o mais severo, o novo campeão de ATP sequer conseguia se expressar verbalmente até os 4 anos. Foram necessárias mais de 40 horas de terapia por semana para vencer os enormes desafios diários.

Gratidão à mãe por nunca desistir

- Minha mãe (Tania) nunca desistiu e fez tudo o que podia para me ajudar. Eu não estaria aqui se não fosse por ela e tenho muita sorte de ter pais que nunca desistiram - reconheceu Brooksby, ano passado, ao tornar público seu diagnóstico como autista.

Mesmo já profissional, o americano também teve de superar enormes obstáculos, como cirurgia nos dois punhos e uma suspensão de 13 meses por ter faltado a três testes antidoping em um período de um ano. A suspensão temrinou em março de 2024. No entanto, Brooksby lesionou o ombro, e, por isso adiou a volta às quadras, que só aconteceu em janeiro deste ano, quando perdeu para o compatriota Taylor Fritz na estreia no Aberto da Austrália. Seu primeiro triunfo veio apenas no Masters 1000 de Indian Wells, em março, quando era o 937º do ranking e superou o italiano Benjamin Bonzi (62º). Depois, ele foi o algoz do canadense Feliz Auger-Aliassime (18º), antes de perder para o britânico Jack Draper (14º) na terceira rodada

'Melhor semana da vida', celebra campeão

Neste domingo, ao surpreender o compatriota Frances Tiafoe na decisão, por 6/4 e 6/2, o americano se tornou o terceiro tenista na Era Aberta (desde 1969) com o mais baixo ranking a levantar um troféu desse nível. Os outros foram dois ex-campeões de Grand Slam: o croata Marin Cilic (777º em 2024, quando venceu em Hangzhou) e o australiano Lleyton Hewitt (550º em 1998, na semana em que triunfou em Adelaide).

- Isso significa o mundo. Era uma das minhas maiores metas desde que me tornei profissional. Significa demais ter meu primeiro troféu. Provavelmente, é a melhor semana da minha vida - celebrou o campeão.

Match-points salvos em três partidas

Em um feito também dos mais raros, o campeão salvou match-points em nada menos que três partidas em Houston, incluindo a primeira partida do qualifying. Na chave principal, Brooksby venceu os três favoritos: o chileno Alejandro Tabilo, e os compatriotas Tommy e Tiafoe.

- Primeiro, tive várias adversidades na vida, fora e dentro das quadras. Durante o jogo ainda fico nervoso, claro, mas as situações que já superei me dão uma perspectiva diferente, já que enfrentei situações difíceis na vida - comparou Brooksby.

João Fonseca, em 2024, pulou do 355º para o 343º lugar



Em fevereiro de 2024, aos 17 anos, no Rio Open, João Fonseca não só venceu suas duas primeiras partidas de ATP, como chegou às quartas de final, tornando-se o mais jovem do país a atingir tal feito. O triunfo na estreia foi contra o francês Arthur Fils, então 32º do mundo. Depois, superou o chileno Christian Garin, ex-campeão no Jockey Club.

