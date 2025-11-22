Número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka tinha apenas dois anos quando Guga Kuerten conquistou, no dia 3 de dezembro de 2000, a Masters Cup de Lisboa. Pois a melhor tenista da atualidade, que chegou nesta semana ao Brasil, vai participar de um jantar comemorativo com o tricampeão de Roland Garros na próxima segunda-feira.

O jantar de gala, que reunirá outros nomes de peso da cultura e do esporte (que ainda serão revelados), faz parte das comemorações pelos 25 anos do icônico título do ídolo brasileiro na capital portuguesa. Aquela conquista levou Guga ao topo do ranking mundial. Tanto o brasileiro quanto a carismática líder do ranking mundial são embaixadores da Stella Artois, que está organizando o evento.

Semana passada, também a convite da marca de cerveja, Guga Kuerten esteve no ATP Finals (nome atual da Masters Cup) de Turim, na Itália, torneio que reúne os oito mellhores da temporada.

Sabalenka ganhou quatro títulos em 2025

Sabalenka, aliás, tem forte ligação com o país de Guga, uma vez que, desde abril de 2024, assumiu publicamente o namoro com o empresário brasileiro Georgios Frangulis, CEO da marca de açaí Oakberry. O casal costuma compartilhar, nas redes sociais, momentos dos bastidores do circuito mundial. Desde que assumiu a relação, Sabalenka costuma arriscar algumas palavras em português, como aconteceu no WTA 1000 de Miami, em março.

Em 2025, a líder do ranking mundial feminino, Sabalenka, venceu 63 de 75 partidas disputadas e conquistou quatro títulos: US Open, Madrid, Miami e Brisbane.

Já o ídolo brasiliero, em maio, entrou para o Hall da Fama do COB, em solenidade no Copacabana Palace, em mais um reconhecimento por suas muitas conquistas na carreira.