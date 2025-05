Em uma noite de gala e de muita emoção no Copacabana Palace, no Rio, Guga Kuerten entrou para o Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro e aproveitou para mandar um recado a João Fonseca. No próximo dia 25, o número 1 do Brasil vai disputar, pela primeira vez como profissional, Roland Garros, torneio que o maior ídolo da história do tênis nacional masculino venceu por três vezes: em 1997, 2000 e 2001.

Perguntado pelo Lance! sobre que recado daria ao pupilo do técnico Guilherme Teixeira, Guga, com sua simplicidade e carisma inconfundíveis, respondeu:



- Conheço pouco (risos). Em qualquer lugar que ele for, ainda, é permanecer dentro do processo de treinamento, de dedicação, constante empenho para se dedicar, conhecer o circuito, tirar experiência de toda e qualquer partida, vitória e derrota. Estou muito confiante de que eles estão fazendo uma trajetória bastante eficaz. O João vive experiências boas e consegue aprender com uma velocidade fora do comum.



Guga otimista em relação ao futuro de João Fonseca

O tricampeão de Roland Garros e por 43 semanas líder do ranking mundial continuou falando sobre o número 1 do Brasil:

- Por isso, em breve, eu vou ter que ouvir dele (risos) o que fazer em todas as quadras do mundo e nós teremos a felicidade de acompanhar o tênis, torcer, vibrar e vivenciar lindos momentos do tênis brasileiro novamente.

Na noite de gala promovida pelo COB, além de Guga, entraram para o Hall da Fama a ex-ginasta Daiane do Santos, a ex-judoca Edinanci Silva e Afrânio Costa (in memorian, do tiro com arco, primeiro medalhista olímpico do país, em 1920).



Antes de subir ao palco para eternizar suas mãos no Hall da Fama, o tricampeão de Roland Garros e todo o público presente viram alguns do melhores momentos de sua carreira exibidos no telão. Bicampeão olímpico no iatismo, Robert Scheidt relembrou histórias do ídolo do tênis e o comparou ao saudoso piloto Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula-1.



- Um ídolo nacional, que conquista o coração de todos os brasileiros, ele consegue fazer isso tudo sem perder suas características, essa maneira simpática e leve de viver a vida, algo muito difícil, alguém que está preenchendo uma lacuna de um ídolo como Ayrton Senna. Essa posição de ídolo e, ao mesmo tempo, ser tão acessível, com um jeito tão leve de levar a vida, me impressiona muito.

Em seu discurso, Guga emocionou e se emocionou ao falar do técnico e mentor Larri Passos e da família como a mãe, Alice, do irmão Rafael (presente ao Copacabana Palace), e dos saudosos pai, Aldo, que faleceu quando o tenista tinha apenas oito anos, e irmão caçula Guilherme, que faleceu em 2007.

O tricampeão de Roland Garros, humilde como sempre, também fez reverência aos diversos medalhistas olímpicos presentes à solenidade no Copacabana Palace.

Mais uma noite mágica na história do esporte brasileiro.

Guga Kuerten eterniza suas mãos no Hall da Fama do COB (Alexandre Loureiro/COB)