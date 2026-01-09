Troicki defende ausência de Djokovic na Copa Davis: 'Não era realista'

A Sérvia terá um desfalque de peso na disputa qualificatória da Copa Davis contra o Chile, marcada para os dias 6 e 7 de fevereiro. O ex-número 1 do mundo, Novak Djokovic, não foi convocado para defender sua nação, o que gerou questionamentos por parte dos fãs.

Em resposta, o capitão sérvio, Viktor Troicki, defendeu a decisão, justificando a ausência da estrela em função do calendário apertado, logo após o Australian Open.

— É uma data extremamente ruim para ele. Todos nós esperamos que ele tenha um bom desempenho e chegue longe no Australian Open. Não era realista esperar que ele voasse de Melbourne para o Chile imediatamente após o desgastante Grand Slam para mudar de superfície e estar conosco desta vez — disse o capitão da equipe sérvia.

A equipe sérvia escalada por Troicki contará com: Dusan Lajovic, Hamad Medjedovic, Ivan Sabanov e Matej Sabanov. Já o Chile, sob o comando de Nicolas Massu, terá força máxima com: Alejandro Tabilo, Cristian Garin, Matias Soto, Nicolas Jarry e Tomas Barrios Vera.

Novak Djokovic anuncia desistência do ATP 250 de Adelaide

Na última segunda-feira (5), o sérvio Novak Djokovic anunciou sua desistência do ATP 250 de Adelaide, na Austrália, que começa no dia 12 de janeiro. O tenista, atual número 4 do mundo, é bicampeão do torneio, após vencer em 2007 e 2023.

Com isso, a volta do sérvio de 38 anos às quadras será adiada. Djokovic não joga desde o início de novembro, quando conquistou o ATP 250 de Atenas.

Em comunicado nas redes sociais, o sérvio afirmou que decidiu abandonar o campeonato para focar na preparação para o Australian Open, daqui a duas semanas.

"Para todos os meus fãs em Adelaide, infelizmente, não estou fisicamente pronto para competir na próxima semana. É uma grande decepção para mim, pois tenho ótimas lembranças de ter conquistado o título lá há dois anos. Eu estava muito animado para retornar, pois realmente me sinto em casa jogando lá. Meu foco agora está na minha preparação para o Australian Open e estou ansioso para chegar em Melbourne em breve e ver todos os fãs de tênis na Austrália".