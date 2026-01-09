menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Luz e Matos perdem match-points e caem em Brisbane

Dupla de gaúchos se despede nas quartas de final do torneio australiano

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/01/2026
11:39
Rafael Matos (e) e Orlando Luz caíram nas quartas em Brisbane (Reprodução)
Rafael Matos (e) e Orlando Luz caíram nas quartas em Brisbane (Reprodução)
Chegou ao fim a melhor campanha de uma dupla brasileira no primeiro torneio do ano. Nesta sexta-feira (9), os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos desperdiçaram dois match-points no supertiebreak e perderam para os franceses Fabien Reboul e Sadio Doumbia, por 6/4, 6/7 (8/10) e 12/10, nas quartas de final do ATP 250 de Brisbane.

Na semifinal, a dupla da França vai enfrentar a parceria terceira favorita, formada pelo português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler. Quem vencer decide o título contra os principais cabeças de chave, os anfitriões Julian Cash e Lloyd Glaspool ou os anfitriões Tomas Machac e Matej Vocel.

Definidas as semifinais de simples em Brisbane

Nas simples em Brisbane, o principal favorito, o russo Daniil Medvedev, derrotou o lucky looser polonês Kamil Majchrzak, por 6/7, 6/3 e 6/2. Na semifinal, sua 52ª em quadra rápida na carreira, o ex-líder do ranking (e atual 13º) enfrenta o americano Alex Michelsen, que eliminou o compatriota Sebastian Korda.

Essa é apenas a segunda participação do tenista da Rússia no torneio. Na primeira, em 2018, Medvedev perdeu o título para o japonês Kei Nishikori.

O outro finalista será um americano: Aleksandar Kovacevic ou Brandon Nakashima, que derrotaram, respectivamente, o francês Giovanni Perricard e o qualifier belga Raphael Collignon.

O russo Daniil Medvedev sofre com o calor na partida contra o polonês Kamil Majchrzak em Brisbane (Foto: William WEST / AFP)
