Luz e Matos perdem match-points e caem em Brisbane
Dupla de gaúchos se despede nas quartas de final do torneio australiano
Chegou ao fim a melhor campanha de uma dupla brasileira no primeiro torneio do ano. Nesta sexta-feira (9), os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos desperdiçaram dois match-points no supertiebreak e perderam para os franceses Fabien Reboul e Sadio Doumbia, por 6/4, 6/7 (8/10) e 12/10, nas quartas de final do ATP 250 de Brisbane.
Na semifinal, a dupla da França vai enfrentar a parceria terceira favorita, formada pelo português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler. Quem vencer decide o título contra os principais cabeças de chave, os anfitriões Julian Cash e Lloyd Glaspool ou os anfitriões Tomas Machac e Matej Vocel.
Definidas as semifinais de simples em Brisbane
Nas simples em Brisbane, o principal favorito, o russo Daniil Medvedev, derrotou o lucky looser polonês Kamil Majchrzak, por 6/7, 6/3 e 6/2. Na semifinal, sua 52ª em quadra rápida na carreira, o ex-líder do ranking (e atual 13º) enfrenta o americano Alex Michelsen, que eliminou o compatriota Sebastian Korda.
Essa é apenas a segunda participação do tenista da Rússia no torneio. Na primeira, em 2018, Medvedev perdeu o título para o japonês Kei Nishikori.
O outro finalista será um americano: Aleksandar Kovacevic ou Brandon Nakashima, que derrotaram, respectivamente, o francês Giovanni Perricard e o qualifier belga Raphael Collignon.
