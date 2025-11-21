Radar olímpico: Bortoleto e João Fonseca indicados a prêmios e Mundial de Vôlei de Praia

O Radar Olímpico desta semana acelera nas pistas, vibra nas areias e lamenta uma perda sentida nos ares do Rio. Enquanto Gabriel Bortoleto recebe a máxima distinção em sua temporada de estreia na Fórmula 1 e João Fonseca brilha no tênis, o Vôlei de Praia brasileiro viveu um dia de contrastes na Austrália.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Gabriel Bortoleto: O Brasil na F1

A sexta-feira trouxe uma notícia gigante para o automobilismo brasileiro. Gabriel Bortoleto foi oficialmente indicado ao prestigiado Autosport Awards na categoria Revelação do Ano. O piloto da Sauber, que faz sua temporada de estreia na elite em 2025, concorre ao prêmio após um ano consistente, onde somou pontos importantes e mostrou rápida adaptação à categoria máxima.

Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP)

Tênis: João Fonseca na lista de Revelação do Ano

Outra joia do esporte nacional foi reconhecida mundialmente hoje. A ATP divulgou os indicados aos seus prêmios anuais e João Fonseca está na lista final da categoria "Breakthrough of the Year" (A Revelação do Ano). O carioca teve uma ascensão meteórica no ranking nesta temporada, consolidando-se como um dos nomes mais perigosos da nova geração.

continua após a publicidade

João Fonseca na dramática vitória sobre o argentino Mariano Navone em Buenos Aires (Divulgação)

Luto no Voo Livre

O esporte brasileiro está de luto. Morreu nesta quinta-feira (20), no Rio de Janeiro, Philip Haegler, bicampeão brasileiro de voo livre e ex-presidente da Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL). Haegler, uma das figuras mais respeitadas da modalidade, sofreu um acidente fatal de parapente na Pedra Bonita. Sua contribuição para o desenvolvimento do esporte no país deixa um legado inestimável.

Mundial de Vôlei de Praia: Elas dominam, eles se despedem

Nas areias da Austrália, o dia foi de afirmação feminina. Carol Solberg e Rebecca mostraram enorme poder de reação ao virar sobre as canadenses Melissa e Brandie por 2 sets a 1, garantindo vaga na semifinal.

continua após a publicidade

Mas elas não estão sozinhas. O Brasil já garantiu presença em outra semi, com a dupla Thâmela/Vic. As atuais líderes do ranking mundial não tomaram conhecimento das italianas Gottardi e Orsi Toth, vencendo por 2 a 0.

No masculino, o desfecho foi doloroso. Evandro e Arthur Lanci se despediram do Mundial nesta sexta-feira (21). A única dupla brasileira restante caiu diante dos suecos Åhman e Hellvig por dois sets a zero (duplo 22/20), repetindo o pesadelo das quartas de final de Paris 2024.