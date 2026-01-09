menu hamburguer
Saiba quanto Alcaraz e Sinner vão receber por amistoso neste sábado em Seul

Cada um vai ganhar 2 milhões de euros por partida-exibição

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/01/2026
12:12
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz jogam tênis de mesa em ação comercial em Seul
imagem cameraJannik Sinner e Carlos Alcaraz jogam tênis de mesa em ação comercial em Seul (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
No milionário mercado das partidas-exibições do circuito mundial, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner têm um encontro marcado em Seul, na Coreia do Sul, na madrugada deste sábado, às 4h (pelo horário de Brasília). Segundo o jornal italiano La Gazetta Dello Sport, tanto o número 1 do mundo quanto o segundo do ranking vão embolsar dois milhões de euros, cada, pela partida, o equivalente a R$ 12,57 milhões.

Para se ter uma ideia dessa fortuna, o campeão do Australian Open, cuja chave principal começa no dia 19 em Melbourne (noite do dia 18 no Brasil), vai faturar 2,4 milhões de euros.

Em uma ação comercial na véspera do amistoso deste sábado, Alcaraz e Sinner jogaram tênis de mesa. Veja o vídeo abaixo:

Alcaraz tem escrita em Melbourne

Sinner, por sinal, é o atual bicampeão do primeiro Grand Slam da temporada, enquanto seu maior rival jamais chegou às semifinais em Melbourne. Alcaraz, por sinal, persegue, na Austrália, o único título desse nível que lhe falta ao currículo. Até hoje, o espanhol soma seis conquistas em Majors: duas em Roland Garros (2024 e 2025), duas em Wimbledon (2023 e 2024) e duas no US Open (2022 e 2025).

A exibição na capital coreana também marca a primeira vez que eles entrarão em quadra (para uma partida, ainda que amistosa) em 2026. Afinal, nenhum deles vai disputar algum torneio antes do Australian Open.

No último dia 8 de dezembro, por falar em amistoso, o espanhol enfrentou o brasileiro João Fonseca pela primeira vez na carreira. O duelo aconteceu em Miami, no LoanDepot Park, e o líder do ranking venceu por 7/5, 2/6 e 10/8.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz antes de exibição em Seul (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
