Em Adelaide para a estreia no ano, João Fonseca vai manter posição no ranking

Recuperado da lesão na lombar que o fez desistir do ATP 250 de Brisbane, nesta semana, João Fonseca está pronto para estrear em 2026. Ainda nesta sexta, será definido o adversário de estreia do número 1 do Brasil no ATP 250 de Adelaide, também na Austrália. Com os resultados de seus rivais diretos, o jovem carioca, de 19 anos, vai manter o 29º lugar no ranking na próxima atualização, segunda-feira (12).

Um dos que poderiam ultrapassar João Fonseca era o americano Frances Tiafoe, que acabou superado pelo russo Daniil Medvedev nas oitavas de final de Brisbane.

Em Adelaide, nesta sexta-feira, os dois principais tenistas do Brasil visitaram o mercado central. E João Fonseca teve a companhia de Bia Haddad Maia, que também estreia no ano na cidade australiana.

João Fonseca vai debutar como cabeça de chave em Slam

O torneio em Adelaide será o único do brasileiro antes do Australian Open, que começa no dia 19. Como se manterá no top 30, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira será cabeça de chave pela primeira vez em um dos quatro Grand Slams.

Em 2025, o jovem carioca, aos 18 anos, furou o qualifying (vencendo três partidas) e conquistou a maior vitória da carreira até aqui na estreia em Melbourne: 7/6, 6/3 e 7/6 sobre o russo Andrey Rublev, então número 9 do mundo.