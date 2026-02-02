Campeão do Australian Open, Alcaraz desiste do ATP de Roterdã
Domingo, espanhol conquistou o Australian Open pela primeira vez
Campeão do Australian Open pela primeira vez no domingo, Carlos Alcaraz terá mais algumas semanas de descanso, antes de retornar às quadras. Nesta segunda-feira, o ATP 500 de Roterdã, na Holanda, também na quadra rápída, anunciou a desistência do número 1 do mundo e atual campeão do torneio, que começa no dia 9.
Sem Alcaraz, o tradicional evento holandês terá três top 3: o alemão Alexander Zverev (4º), o canadense Felix Auger-Aliassime (8º) e o australiano Alex de Minaur (6º). Na última sexta-feira, o tenista da Alemanha perdeu, justamente para o número 1 do mundo, a semifinal mais longa da história do Australian Open, que durou 5h27m.
Alcaraz retorna em Doha
Com a desistência do torneio holandês, o número 1 do mundo deve retornar às quadras no ATP 500 de Doha, que começa no dia 16. O vice-líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, e o sérvio Novak Djokovic, terceiro do mundo e vice-campeão do Australian Open, domingo, completam o trio dos principais cabeças de chave do evento. O detentor do título é o russo Andrey Rublev, 14º, também com presença confirmada na competição em quadra rápida.
Após a vitória sobre Djokovic na final em Melbourne, Alcaraz revelou que vai tatuar um canguru em homenagem à inédita conquista. No domingo, aos 22 anos, o espanhol se tornou o mais jovem a vencer todos os quatro Grand Slams. Agora, o número 1 do mundo tem sete conquistas desse nível.
