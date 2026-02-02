Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos

A precocidade é uma das marcas da carreira de Carlos Alcaraz. Neste domingo, ao vencer o Australian Open pela primeira vez e conquistar o Grand Slam que lhe faltava, o espanhol se tornou, aos 22 anos, o mais jovem a vencer todos os quatro principais torneios do tênis mundial. E também o primeiro na Era Aberta (desde 1968) a vencer sete torneios desse nível antes dos 23 anos.

Alcaraz também já tinha conquistado o posto de tenista mais jovem da história a chegar ao posto de número 1 do mundo e também é o primeiro a vencer Grand Slams em todos os tipos de superfície. A questão é: o espanhol se tornará o maior da história?

O detentor do título de maior vencedor de Grand Slams é justamente o outro finalista do Australian Open. Novak Djokovic tem 24 troféus, mas desde 2024 não vence nenhum. Aos 38 anos, embora ainda seja muito competitivo, caminha para o encerramento de carreira.

Alcaraz já tem 7 Grand Slams na estante. Venceu dois em cada um dos últimos anos. Se seguir nessa média, chegará aos mesmos 24 títulos do sérvio antes dos 30 anos. Mas essa média tende a melhorar em 2026, já que o Australian Open sempre foi onde teve os piores resultados. Com o título conquistado agora, a tendência é de ampliar ainda mais o portfólio.

Para efeitos de comparação, o recordista Djokovic chegou ao sétimo troféu aos 27 anos, cinco depois do atingido por Alcaraz neste domingo. Na decisão, o ex-líder do ranking foi superado pela terceira vez em três finais pelo espanhol diminuindo a distância entre eles.

Os sete Grand Slams de Alcaraz

Em 12 de setembro de 2022, logo após vencer o primeiro de seus sete Slams, o US Open, quando derrotou o norueguês Casper Ruud na final (vídeo abaixo), Alcaraz se tornou, aos 19 anos, o mais jovem a alcançar o topo do ranking.

O segundo Slam do espanhol veio em julho de 2023, quando derrotou, na decisão de Wimbledon, o mesmo rival deste domingo, o sérvio Novak Djokovic.

Já o terceiro título desse nível foi conquistado por Alcaraz em junho de 2024, em Roland Garros, com o triunfo sobre o alemão Alexander Zverev na final. Praticamente um mês depois, outro triunfo sobre Djokovic na decisão de Wimbledon garantiu ao espanhol o quarto Slam.

Em 2025, Alcaraz decidiu pela primeira vez títulos de Slam contra o italiano Jannik Sinner. E levou a melhor em dois deles: em Roland Garros, salvando três match-points, e no US Open.

Com as sete vitórias da campanha deste ano em Melbourne, Alcaraz soma 91 triunfos e 13 derrotas em Slams.

Tudo isso com apenas 22 anos...

