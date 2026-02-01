Quanto ganhou Carlos Alcaraz com o título do Australian Open?

Carlos Alcaraz conquistou, pela primeira vez na carreira, o Australian Open na manhã deste domingo (1) e faturou uma quantia milionária. O espanhol deixou a Rod Laver Arena com o troféu, 2.000 pontos no ranking da ATP e 4,15 milhões de dólares australianos (cerca de R$ 15,2 milhões). O título veio após vencer o veterano Novak Djokovic por 3 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2, 6/3 e 7/5, em 3h02 de partida.

A premiação total teve um aumento em relação à temporada de 2025: o espanhol recebeu 19% a mais do que os 3,5 milhões de dólares australianos faturados pelo campeão anterior, Jannik Sinner.

O vice-campeão embolsou 2,15 milhões de dólares australianos (aproximadamente R$ 7,9 milhões). Já os brasileiros João Fonseca e Bia Haddad Maia, que se despediram na primeira rodada do Grand Slam, receberam 150 mil dólares australianos cada (quase R$ 550 mil).

Carlos Alcaraz é campeão do Australian Open (Foto: IZHAR KHAN / AFP)

Valores de prêmios do Australian Open

Chaves de simples masculina e feminina

Campeão: A$ 4,15 milhões (pouco mais de R$ 15 milhões)

Vice-campeão: A$ 2,15 milhões (pouco mais de R$ 7,8 milhões)

Semifinalista: A$ 1,25 milhões (pouco mais de R$ 4,5 milhões)

Quartas de final: A$ 750 mil (pouco mais de R$ 2,7 milhões)

Quarta rodada: A$ 480 mil (pouco mais de R$ 1,7 milhão)

Terceira rodada: A$ 327,75 mil (quase R$ 1,2 milhão)

Segunda rodada: A$ 225 mil (cerca de R$ 818,3 mil)

Primeira rodada: A$ 150 mil (pouco mais de R$ 545,5 mil)

Qualifying de simples masculino e feminino

Terceira rodada: A$ 83,5 mil (quase R$ 303,7 mil)

Segunda rodada: A$ 57 mil (pouco mais de R$ 207,3 mil)

Primeira rodada: A$ 40,5 mil (cerca de R$ 147,3 mil)