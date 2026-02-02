Algoz de João Fonseca protagoniza o maior salto no top 100

Mais do que os 327,750 dólares australianos (cerca de R$ 1,19 milhão) por ter alcançado a terceira rodada, Eliot Spizzirri tem outro ótimo motivo para sorrir após sua melhor campanha em Grand Slams. O algoz de João Fonseca na estreia do Australian Open protagonizou o maior salto no top 100 desta semana: 14 posições, assumindo o 71º lugar, o melhor da carreira, aos 24 anos.

No torneio em Melbourne, além de derrotar o número 1 do Brasil, em uma partida de quatro sets, Spizzirri superou o chinês Yibing Wu (168º). E, na terceira rodada, o americano deu bastante trabalho ao então bicampeão, o italiano Jannik Sinner, que sofreu com cãibras e avançou por 3 sets a 1.

Vivendo a melhor temporada da carreira, Spizzirri, antes do Australian Open, alcançou as quartas de final do ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia. Foi a segunda vez como profissional que o americano alcançou essa fase em torneios ATP.

Na nova atualização do ranking, se o maior salto no top 100 foi protagonizado pelo algoz de João Fonseca, logo atrás, nesse quesito, vem Ethan Quinn. Ao todo, o compatriota de Spizzirri, de 21 anos, subiu 12 posições e está em 68º. Já o cazaque Alexander Shevchenko (87º, de 25 anos) e o sérvio Hamad Medjedovic (80º, de 22) subiram 10 postos. Completando o top 5 das principais subidas nesta semana entre os 100 melhores do mundo aparece o veterano croata Marin Cilic, de 37 anos, ex-top 3 e campeão do US Open de 2014, que ganhou nove posições. Agora, ele é o 61º.

Americano sofreu a maior queda no top 100

Curiosamente, foi um compatriota de Spizzirri quem sofreu a maior queda nesta semana, no top 100: Aleksandar Kovacevic, de 27 anos, despencou 27 posições e aparece em 83º. O italiano Lorenzo Sonego (60º) caiu 20 colocações, o holandês Jesper de Jong (88º) perdeu 15, enquanto uma dupla sofreu uma baixa de 13 postos: o britânico Jacob Fearnley e o australiano Aleksandar Vukic (91º).

João Fonseca cai no ranking

O número 1 do Brasil, por sua vez, que defendia a segunda rodada em Melbourne, perdeu duas posições. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira é o 34º do mundo nesta semana.

Atual campeão, o carioca, de 19 anos, vai defender o título do ATP 250 de Buenos Aires a partir da segunda-feira (9).



