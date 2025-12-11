João Fonseca é destaque no site da ATP em lista de novos campeões

Em 2025, nada menos que nove tenistas conquistaram um ATP pela primeira vez. E o caçula da lista é ninguém menos que João Fonseca, que, aos 18 anos, no dia 16 de fevereiro, triunfou no ATP 250 de Buenos Aires. Não 'satisfeito', o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, repetiu a dose em outubro, no ATP 500 da Basileia, na Suíça. Esse último foi o maior feito do tênis brasileiro desde 2001, quando Guga Kuerten triunfou no Masters 1000 de Cincinnati.

O site da ATP, aliás, destaca uma foto do brasileiro, com o troféu conquistado na capital argentina, no texto sobre os novos campeões da temporada. Naquela semana, o carioca se tornou o mais jovem do país a vencer um torneio desse nível.



- Uma semana inacreditável, mesmo na Argentina eram muitos brasileiros torcendo por mim. É incrível, todos em seus países querem esse tipo de apoio. Para mim, foi inacreditável - celebrou João Fonseca, no dia em que derrotou o anfitrião Francisco Cerúndolo (vídeo abaixo) na decisão argentina.

Além de João Fonseca, quem mais venceu o primeiro ATP

Em 2025, o número 1 do Brasil e 24 do mundo teve a companhia de outros oito adversários na lista de novos campeões.



Um deles foi justamente o algoz do carioca na estreia do Rio Open, o francês Alexandre Muller, que, em janeiro, venceu o ATP 250 de Hong Kong.



O tcheco Tomas Machac, em fevereiro, ergueu o troféu do ATP 500 de Acapulco. Em setembro, o tenista da República Tcheca acabou eliminando o brasileiro na segunda rodada do US Open.

Em Miami, em uma das maiores surpresas do ano, o também Jakub Mensik, de 19 anos, desbancou ninguém menos do que o hexacampeão sérvio, Novak Djokovic, na decisão do Masters 1000 de Miami.

O Flavio Cobolli foi outro que entrou para a lista dos novos campeões. A façanha foi no ATP 250 de Bucareste, em abril. No mês seguinte, o italiano repetiu a dose, no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha (vídeo abaixo). Já em junho, Cobolli derrotou o número 1 do Brasil na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha.

No mesmo mês, o americano Jenson Brooksby, em Houston, foi outro a erguer um novo troféu.

O canadense Gabriel Diallo alcançou essa proeza na grama do ATP 250 's-Hertogenbosch, na Holanda, em junho.

Nenhum outro dos novos campeões foi tão surpreendente quanto Valentin Vacherot, que saiu do qualifying para conquistar o Masters 1000 de Xangai, na China, em outubro.

Derrotado por João Fonseca na estreia de Miami, em março, e duas vezes no NextGen Finals, em dezembro de 2024 (uma delas na final), Learner Tien foi o campeão do ATP 250 de Metz, na França. Aos 19 anos, o americano foi o segundo mais jovem a alcançar tal feito em 2025. Atrás apenas do brasileiro.

O americano Learner Tien foi campeão em Metz (Reprodução)









