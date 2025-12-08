menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Ronaldo Fenômeno presenteia Alcaraz com camisa autografada; vídeo

Ex-atacante reencontrou líder do ranking mundial em Miami

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
21:15
Atualizado há 2 minutos
Alcaraz ganha camisa autogradada por Ronaldo Fenômeno (Reprodução)
imagem cameraAlcaraz ganha camisa autogradada por Ronaldo Fenômeno (Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Horas antes do primeiro duelo com João Fonseca, no Miami Invitational, Carlos Alcaraz recebeu um presente bastante especial de um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. O líder do ranking, após um bate-bola, foi presenteado por Ronaldo Fenômeno com uma camisa 9 da Seleção Brasileira. E, claro, com uma dedicatória.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

No vídeo abaixo, o momento em que o herói da Copa do Mundo de 2002, no Japão e Coreia do Sul, presenteia o melhor tenista da atualidade, Alcaraz:

continua após a publicidade

➡️Herói do Flamengo na Libertadores manda recado para João Fonseca; vídeo
➡️Virada de João Fonseca sobre argentino é eleita a segunda maior do ano; vídeo
➡️João Fonseca é embaixador de mais uma marca

Já no vídeo abaixo, um dos momentos do bate-bola entre o dono de seis Grand Slams e Ronaldo Fenômeno:

Tenista amador há alguns anos, Ronaldo Fenômeno organizou, mês passado, a sexta edição do Galácticos Open, torneio com a participação de celebridades, além de ex-jogadores de futebol e de tênis e de nomes em atividade, como os duplistas Marcelo Demoliner e Orlando Luz. Na véspera do torneio, aconteceu o tradicional leilão beneficente em prol da Fundação Fenômenos.

continua após a publicidade

Primeiro desafio entre Alcaraz e João Fonseca

A principal atração do Miami Invitational, na noite desta segunda-feira, será o inédio duelo entre Alcaraz e João Fonseca, número 1 do Brasil e 24 do mundo.

Ronaldo e Alcaraz batem papo em Miami (Reprodução)
Ronaldo e Alcaraz batem papo em Miami (Reprodução)



circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias