Premiação de Djokovic em quadra supera o PIB de países inteiros

Novak Djokovic não é apenas um colecionador de recordes em quadra; o sérvio é uma potência econômica ambulante. Ao longo da carreira, o tenista atingiu o montante de US$ 192,6 milhões (aproximadamente R$ 1,05 bilhão) apenas em premiações, superando o PIB anual de alguns países.

Entre as nações que produzem menos riqueza por ano do que o atual número 3 do mundo acumulou com a raquete, estão Tuvalu (US$ 61 milhões), Montserrat (US$ 80,43 milhões) e Nauru (US$ 183 milhões).

Vale lembrar que essa cifra bilionária do tenista faz referência apenas ao prize money, sem contabilizar contratos publicitários e patrocínios.

Aos 38 anos, Novak Djokovic soma 24 títulos de Grand Slam e acumula US$ 64,2 milhões (R$ 350 milhões) em premiações nessas competições. Em torneios de nível Masters 1000, o sérvio ostenta o recorde de 40 títulos, que renderam cerca de US$ 45 milhões. O restante do montante bilionário vem de suas sete conquistas no ATP Finals, além de bônus por desempenho e participações em rodadas avançadas ao longo da carreira.

O que dá para fazer com R$ 1,05 bilhão?

