Em dezembro de 2024, mais precisamente no dia 22, João Fonseca assombrou o circuito mundial ao, de maneira invicta, conquistar o NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita. Trata-se do torneio que reúne os oito melhores sub-20 da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Ronaldo Fenômeno presenteia Alcaraz com camisa autografada; veja vídeo

Na próxima quanta-feira (17), a nova edição começa com uma baixa do principal favorito. Lesionado, o tcheco Jakub Mensik (19º do mundo), de 20 anos, desistiu da competição. Em seu lugar entra o alemão Justin Engel, de 18 anos, atual 187 do ranking.

continua após a publicidade

➡️Nadal passa por cirurgia na mão e brinca sobre Australian Open: 'Não poderei jogar'

➡️João Fonseca perde partida-exibição para Alcaraz em Miami; vídeo

A vaga em Jidá é um prêmio pela boa temporada do jovem tenista da Alemanha. Em 2025, na grama do ATP 250 de Stuttgart, ainda aos 17 anos e oito meses, Engel se tornou o segundo mais jovem desde 1990 a vencer partidas de ATP em três tipos diferentes de superfícies. À frente dele, nesse quesito, ninguém menos do que o espanhol Rafael Nadal.



continua após a publicidade

Também na Alemanha, em Hamburgo, Engel venceu o Challenger, tornando-se o primeiro tenista nascido em 2007 a conquistar um torneio desse nível.

Tien perdeu para João Fonseca em 2024

Em Jidá, além de Engel, irão em busca do inédito título os americanos Learner Tien (28º) e Nishesh Basavareddy (167º), Alexander Blockx, o croata Dino Prizmic (128º), os espanhóis Martin Landaluce (134º) e Rafael Jodar (168º), além do norueguês Nicolai Budkov Kjaer (136º).

João Fonseca, em dezembro, ganhou duas vezes de Tien, a última delas na final (vídeo abaixo).



